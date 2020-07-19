ABD'de Amerika kıtasını keşfeden İtalyan kaşif Kristof Kolomb'un tasvir edildiği heykeller, ırkçılık ve polis şiddeti karşıtlarınca her yerde saldırı altında.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan eylemlerde, ırkçı ve sömürgeci kişilere ait heykellere saldırılar devam ediyor.

KOLOMB'uN HEYKELİNİ DEVİRMEK İSTEDİLER

Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde bulunan Buckingham Fountain’de toplanan yüzlerce kişi ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etmek için bir araya geldi. Eylemciler daha sonra ise Grant Park’a doğru yürüyüşe geçerek, İtalyan Kaşif Kristof Kolomb’un heykelini yıkmaya çalıştı.

ABD'de Kristof Kolomb heykellerine saldırılar sürüyor

HEYKELİ KORUYAN POLİSLERE SALDIRDILAR

Polis heykeli korumak amacı ile çembere alırken, göstericiler ile polis arasından çatışma çıktı. Olayların büyümesi ile bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi. Göstericiler, polise havai fişek, taş ve şişe ile saldırırken, heykeli halat yardımı ile yıkmaya çalıştılar.

Olaylarda 18 polis yaralanırken, en az 12 kişi ise gözaltına alındı.