ABD'de Küba için gösteri

Ameriklılar, Küba'da düzenlenen protestolara destek için sokaklara döküldü.

Küba'da binlerce kişi, düzenledikleri gösterilerde, ülkede kötüleşen ekonomik şartlar karşısında komünist rejimi hedef aldı.

Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in istifasını isteyen göstericiler, hükümetten özgürlük talebinde bulunuyor.

AMERİKALILARDAN KÜBALI GÖSTERİCİLERE DESTEK

Adeta yoksulluğun hüküm sürdüğü ülkede polis, göstericilere sert müdahalede bulunurken, protestolar ABD'ye sıçradı.

Florida eyaletinin Miami kentinde, Küba hükümetine karşı protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler, ellerinde Küba bayraklarıyla yürüdü.

Miami'de Küba hükümetine karşı protesto gösterisi ViDEO

OTOYOL KAPATILDI

Göstericiler, Karayipler ülkesindeki protestocularla dayanışma içinde olduklarını dile getirdi.

Gösteriler sırasında Güney Florida otoyolunun bir bölümü kapatıldı. Akşam saatlerinde düzenlenen gösterilerde de Kübalı eylemcilere destek verenler, bir parkta toplandı.

"ABD'DEKİ FIRSATLARA SAHİP OLSUNLAR"

16 yaşındaki Flavia Perez, Tamiami Park'ta katıldığı mitingde, "Adadaki genç Kübalıları desteklemek için buradayım. Onların da benim ABD'de sahip olduğum fırsatlara sahip olmalarını istiyorum." dedi.

Florida'nın güneyi, Küba kökenli Amerikalıların en büyük nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

HAVANA'DA İNTERNET KESİNTİSİ

Bu arada Küba'daki protestoların hızla yayılmasının ardından gösteriler başkent Havana'ya taşınırken, ada genelinde internet hizmetine erişim engellendi.

Dünyadaki internet kısıtlama ve engellemelerini eş zamanlı denetleyen Netblocks, adada WhatsApp, Facebook, Instagram ve Telegram gibi sosyal medya platformlarına erişimin kısıtlandığını açıkladı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, olaylarda göstericilerin polis araçlarına zarar verdiği, devlete ait bazı işletmelerin yağmalandığı görüldü.

"YOZLAŞMIŞ KOMÜNİST DİKTATÖRLÜĞE İSYAN EDİYORLAR"

Florida eyaletinin 46. Valisi Cumhuriyetçi Ron DeSantis, Kübalı göstericileri işaret ederek, "Adayı 60 yılı aşkın bir süredir demir yumrukla yöneten yozlaşmış bir komünist diktatörlüğe isyan ediyorlar." dedi.

Göstericilerin “özgür bir toplum” istediğini söyleyen DeSantis, "Bunlar komünist diktatörlüğe başkaldıran insanlar." ifadesini kullandı.

PROTESTOCULARA "PARALI ASKERLER" ÇIKIŞI

Küba televizyonu ve ulusal radyodan halka seslenen Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, protestoculara "paralı askerler" nitelemesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez da yaptığı açıklamada, protestocuların ABD tarafından finanse edildiği ve kışkırtıldığını öne sürdü.

KÜBA'DA HÜKÜMET KARŞITI GÖSTERİLER

Küba'da hafta sonu binlerce kişi, düzenledikleri gösterilerde, ülkede kötüleşen ekonomik şartları protesto edip hükümetten özgürlük istemişti.

Göstericiler, "kahrolsun diktatörlük" ve "özgürlük istiyoruz" şeklinde sloganlar atmış, sosyal medyada ise bazı bölgelerde yağma olaylarının meydana geldiği görüntüler paylaşılmıştı.

"DEVRİMİ SAVUNUN"

Kötüye giden ekonomi, gıda ve ilaç kıtlığıyla yükselen fiyatlardan hükümeti sorumlu tutan göstericiler, yetkilileri koronavirüs (Kovid-19) krizini yönetememekle suçlamıştı.

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel ise Küba televizyonu ve ulusal radyodan halka seslenerek, "Vatanımızın egemenliğini teslim etmeyeceğiz, tüm devrimcileri, devrimi her yerde savunması için sokaklara çıkmaya çağırıyoruz." ifadesini kullanmıştı.