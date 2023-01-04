Petrol
80.12
-2.41%
Euro
19.9006
0.68%
Dolar
18.7416
0.11%
Altın
1.122
1.47%
Borsa
5599
0.00%
Bitcoin
319.608
0.35%
BTXN Coin
7.38
3.94%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    ABD’de kürtaj hapları, eczane veya posta yoluyla teslim alınabilecek

    ABD Federal Gıda ve İlaç Yönetimi, 10 haftaya kadar gebeliği tıbbi olarak sonlandıran ve kürtaj ilaçları olarak bilinen hapların eczanelerden veya posta yoluyla alınabileceğini duyurdu.
    • 04.01.2023 - 14:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD’de kürtaj hapları, eczane veya posta yoluyla teslim alınabilecek

    ABD Sağlık Bakanlığı’na bağlı Federal Gıda ve İlaç Yönetimi, kürtaj haplarının teslim alınmasıyla ilgili düzenlemeyi dün itibarıyla güncelledi.

    Buna göre ilaçlar, yetkili eczanelerden yetkili kişilerin reçetesiyle temin edilebilecek veya yine yetkili eczaneler tarafından posta yoluyla gönderilebilecek.

    FDA açıklamasında ilacın posta yoluyla gönderilmesine ilişkin “Sertifikalı eczaneler, izleme bilgileri sağlayan bir nakliye hizmeti kullanarak ilacı gönderebilmelidir.” denildi.

    Sağlık kuruluşlarından şahsen alınıyordu

    10 haftaya kadar gebeliği tıbbi olarak sonlandıran iki ilaçlı kürtaj hapları, daha önce reçete eşliğinde sadece yetkili sağlık kuruluşlarından şahsen alınıyordu.

    DHA’da yer alan habere göre yeni düzenlemeyle eczaneler, artık ilaçları dağıtmak için sertifika başvurusunda bulunup ilaçları müşterilerine teslim edebilecek.

    ABD’de kürtaj hapları, eczane veya posta yoluyla teslim alınabilecek #1

    Yasaklanınca daha fazla kullanılmaya başlandı

    Kürtaj hapları, geçen yıl ABD Yüksek Mahkemesi'nin federal kürtaj hakkını bozan kararının ardından bazı eyaletlerin kürtajı yasaklaması sonucunda daha fazla kullanılmaya başlanmıştı.

    Öte yandan 2021 yılında koronavirüs salgını sebebiyle FDA ilaca erişimin daha kolay hale gelmesi için düzenlemeler yapacağını duyurmuştu.


    3 OCAK PAZARTESİ 2023: Hava raporu
    Yaşam

    3 OCAK PAZARTESİ 2023: Hava raporu

    Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete bugünün kararları

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!
    Advertorial

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!

    Görüş Bildir