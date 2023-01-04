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ABD’de kürtaj hapları, eczane veya posta yoluyla teslim alınabilecek

ABD’de kürtaj hapları, eczane veya posta yoluyla teslim alınabilecek

ABD Federal Gıda ve İlaç Yönetimi, 10 haftaya kadar gebeliği tıbbi olarak sonlandıran ve kürtaj ilaçları olarak bilinen hapların eczanelerden veya posta yoluyla alınabileceğini duyurdu.