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    ABD'de kürtaj kararı sonrası yapılan eylemlere polisten sert müdahale

    ABD'de kürtaj kararı sonrası yapılan eylemlere polisten sert müdahale

    ABD'nin başkenti Washington DC'de, ABD Yüksek Mahkemesinin kürtaj kararını protesto etmek için toplanan kalabalıkla polis arasında gerginlik yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2022 - 20:43
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    ABD Federal Mahkemesi, dün “Roe and Wade” olarak bilinen kürtajı anayasal bir hak olarak tanımlayan kararı bozarak, kürtaj hakkını anayasal hak olmaktan çıkardı.

    Başkan Joe Biden, kararın ardından yaptığı açıklamada ''150 yıl geriye gittik'' dedi.

    Kararın ardından onlarca farklı şehir ve eyaletteki kadınlar sokaklara çıktı.

    Kadınlar eylem yaptı, polisin müdahalesi sert oldu

    Dün Washington'daki kadınlar Yüksek Mahkeme binasının önünde toplanarak kararı protesto etti.

    Toplanan kalabalıkla polis arasında gerginlik yaşandı. Polis eylemcileri dağıtmak için jop ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

    Washington'un yanı sıra Los Angeles’taki kadınlar işlek bir yolu trafiğe kapattı.

    ABD'de kürtaj yasasını protesto eden kalabalıkla polis arasında gerginlik VİDEO

    Çok sayıda kadın gözaltına alındı

    Arizona’da toplanan kadınlara ise polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

    Atlanta’da pek çok kadın gözaltına alınırken, halk pencere ve balkonlardan gözaltıları protesto etti.

    Öte yandan Washington'daki Yüksek Mahkeme binasının önünde yasanın kaldırılmasına destek verenler de bulunuyor.

    ABD de kürtaj kararı sonrası yapılan eylemlere polisten sert müdahale #1

    ABD de kürtaj kararı sonrası yapılan eylemlere polisten sert müdahale #2

    ABD de kürtaj kararı sonrası yapılan eylemlere polisten sert müdahale #3

    ABD de kürtaj kararı sonrası yapılan eylemlere polisten sert müdahale #4

    ABD de kürtaj kararı sonrası yapılan eylemlere polisten sert müdahale #5

    ABD de kürtaj kararı sonrası yapılan eylemlere polisten sert müdahale #6


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