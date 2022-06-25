ABD'de kürtaj kararı sonrası yapılan eylemlere polisten sert müdahale

ABD'nin başkenti Washington DC'de, ABD Yüksek Mahkemesinin kürtaj kararını protesto etmek için toplanan kalabalıkla polis arasında gerginlik yaşandı.

ABD Federal Mahkemesi, dün “Roe and Wade” olarak bilinen kürtajı anayasal bir hak olarak tanımlayan kararı bozarak, kürtaj hakkını anayasal hak olmaktan çıkardı.

Başkan Joe Biden, kararın ardından yaptığı açıklamada ''150 yıl geriye gittik'' dedi.

Kararın ardından onlarca farklı şehir ve eyaletteki kadınlar sokaklara çıktı.

Kadınlar eylem yaptı, polisin müdahalesi sert oldu

Dün Washington'daki kadınlar Yüksek Mahkeme binasının önünde toplanarak kararı protesto etti.

Toplanan kalabalıkla polis arasında gerginlik yaşandı. Polis eylemcileri dağıtmak için jop ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Washington'un yanı sıra Los Angeles’taki kadınlar işlek bir yolu trafiğe kapattı.

ABD'de kürtaj yasasını protesto eden kalabalıkla polis arasında gerginlik VİDEO



Çok sayıda kadın gözaltına alındı

Arizona’da toplanan kadınlara ise polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Atlanta’da pek çok kadın gözaltına alınırken, halk pencere ve balkonlardan gözaltıları protesto etti.

Öte yandan Washington'daki Yüksek Mahkeme binasının önünde yasanın kaldırılmasına destek verenler de bulunuyor.