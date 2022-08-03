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    ABD'de kürtaj referandumunu, kürtaj yanlıları kazandı

    Kürtaj meselesine ilişkin yapılan referandumda, Kansas halkı kürtaj hakkının sonlandırılmasına ilişkin değişikliğe karşı yüzde 60 oranında hayır oyu kullandı.
    • 03.08.2022 - 17:38
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 17:56
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    ABD'de kürtaj referandumunu, kürtaj yanlıları kazandı

    ABD’de kürtaj yasağı tartışmaları sürüyor…

    Kansas’ta, kürtaj hakkına ilişkin referandum yapıldı.

    AA’nın haberine göre; yüzde 90’ı açılan sandıklara göre kürtaj hakkının korunmasını sonlandıran eyalet anayasasında yapılmak istenen değişikliğe yüzde 60 oranında hayır oyu verdi.

    Genel olarak Cumhuriyetçi parti eğilimi bulunan eyalette, kürtaj hakkının korunması yönünde çıkan karar, halkın Yüksek Mahkemeye gösterdiği tepki olarak değerlendiriliyor.

    Kansas’taki referandum, ABD Yüksek Mahkemesi’nin haziranda kürtaj hakkını anayasada korumaya alan Roe-Wade kararını bozmasından bu yana halk nezdindeki ilk oylama olması nedeniyle önem taşıyor.

    Kürtaj, anayasal hak olmaktan çıkarıldı

    24 Haziran'da, ABD Yüksek Mahkemesi ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli Roe-Wade kararını 9 yargıçtan 6’sının oyuyla iptal etmişti.

    Kararla kürtaj, anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı.

    ABD de kürtaj referandumunu, kürtaj yanlıları kazandı #1

    ‘Kadın sağlığına saldırı’

    Söz konusu karar, sağ cephede memnuniyetle karşılanırken, ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere sol kesim, kararı kadın sağlığına saldırı olarak yorumlamıştı.

    Mahkemenin kararının ardından Yüksek Mahkeme önünde ve ABD'nin çeşitli kentlerinde, zaman zaman protesto gösterileri düzenlenmişti.


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