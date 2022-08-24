ABD’de kuş gribi alarmı: Barınaktaki yüzlerce kuş öldü

Noah’s Ark Hayvan Barınağı’nda, kuş gribi nedeniyle yüzlerce karga akbabası ölürken, yaklaşık 30 kuşa ötanazi yapıldığı belirtildi.

ABD'nin Georgia eyaletinde, 1.500’ten fazla hayvan bulunan Noah's Ark Hayvan Barınağı'nda yüzlerce kuşa kuş gribi bulaştı.

Yüzlerce karga akbabası, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Barınaktaki hayvan bakımı müdürü Allison Hedgecoth, en az 700 karga akbabasının öldüğünü, yaklaşık 20-30 kuşa ise ötanazi yapıldığını belirterek, “Tüm tavuklarımız, hindilerimiz ve 'numididae'lerimiz uyutuldu.” dedi.

Barınak çevresine güvenlik hattı kuruldu

Eyalet yetkilileri, hastalığın yayılmasını önlemek için barınağın çevresine 6 millik bir güvenlik hattı kurdu.

“Hızlıca kontrol altına alınmazsa yayılabilir”

Eyalet senatörü Emmanuel Jones, "Kuşlar uçabildiği ve çok hareket edebildiği için hızlıca kontrol altına alınmazsa yayılabilir." dedi.

Noah'a Ark Barınağı'nın 3 Eylül'e kadar kapalı olacağı bildirildi.

40 milyondan fazla tavuk öldü

ABD'deki salgın, bu yıl 40 milyondan fazla tavuğun ve 2 binden fazla evcilleştirilmemiş kuşun ölümüne sebep oldu.