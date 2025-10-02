ABD’de LaGuardia Havalimanı'nda iki yolcu uçağı çarpıştı Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bulunan LaGuardia Havalimanı'nda Delta Airlines'a ait iki yolcu uçağı taksi yaptıkları esnada birbirine çarptı, çarpışma sonucu 2 kişi yaralandı.