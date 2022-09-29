ABD'de lan Kasırgası bölgeyi karanlığa mahkum etti

Florida'da akşam saatlerinde başlayan kasırganın etkisi devam ediyor, elektrik şebekelerinde yaşanan hasardan sonra 2 buçuk milyon kişinin elektriği kesildi.

ABD’nin Florida eyaletini dün akşam saatlerinde kategori 4 seviyesinde vuran Ian Kasırgası, ülkede hem maddi hem manevi zararlarını göstermeye devam ediyor.

Kasırga sonrasında birçok evden tahliye kararı çıkarken, elektrik direkleri hasar gördü, ağaçlar yerlerinden söküldü, evlerin çatıları uçtu.

Eyaleti etkisi altına alan kasırgada itfaiye ekibinin sel sularının içinde araçlarına binmeye çalıştığı anlar görüldü.

2 buçuk milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı

Elektrik şebekesinde meydana gelen hasar sonucunda ise 2 buçuk milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi tarafından yapılan son açıklamada, sel ve şiddetli rüzgarlar getiren Ian Kasırgası’nın tropik bir fırtınaya dönüştüğü belirtildi.

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Elektriklerin gideceği uyarısı verilmişti

Florida’da yetkililer, Küba’yı tamamen elektriksiz bırakan kasırga öncesi elektrik kesintileri konusunda birçok kez uyarıda bulunmuştu.

Florida Valisi Ron DeSantis, Kevin Guthrie dün yaptığı açıklamada, hasarı onarmak için 42 bin kişinin çalıştığını söylemişti.