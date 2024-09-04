ABD'de liseye silahlı saldırı Georgia eyaletinde bulunan bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda can kaybı 4'e yükseldi.

İHA

ABD'nin Georgia eyaletindeki bir okulda silahlı saldırı dehşeti yaşandı..

Winder kentindeki Apalachee Lisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda can kaybı arttı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Adı açıklanmayan yetkililer, saldırıda hayatını kaybeden kişi sayısının 4'e yükseldiğini belirtti.

En az 4 kişinin yaralandığı saldırıda, yaralıların bir kısmının kaçarken yaralandığı ve kurşun yarası bulunmadığı ifade edildi.

BEYAZ SARAY ALARMDA

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Başkan Joe Biden'ın olayla ilgili olarak bilgilendirildiği ve daha fazla bilgi alındıkça yönetiminin federal, eyalet ve yerel yetkililerle koordinasyonu sürdüreceği belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)