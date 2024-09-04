ABD'de liseye silahlı saldırı

İHA
ABD'nin Georgia eyaletindeki bir okulda silahlı saldırı dehşeti yaşandı..
Winder kentindeki Apalachee Lisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda can kaybı arttı.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Adı açıklanmayan yetkililer, saldırıda hayatını kaybeden kişi sayısının 4'e yükseldiğini belirtti.
En az 4 kişinin yaralandığı saldırıda, yaralıların bir kısmının kaçarken yaralandığı ve kurşun yarası bulunmadığı ifade edildi.
BEYAZ SARAY ALARMDA
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Başkan Joe Biden'ın olayla ilgili olarak bilgilendirildiği ve daha fazla bilgi alındıkça yönetiminin federal, eyalet ve yerel yetkililerle koordinasyonu sürdüreceği belirtildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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