ABD'de Los Angeles İtfaiye Şefi görevden alındı

DHA

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles'ta çıkan yangınlar, şehri adeta cehenneme çevirmişti.

Kısa sürede büyüyen yangınlar, bölgenin en zenginlerinin bulunduğu yerde çıkmış ve iki binden fazla yapıyı kullanılamaz hale getirmişti.

Özellikle Pelisades bölgesinde büyük bir yıkıma neden olan 29 kişinin öldüğü yangında itfaiye yetersiz kalmış ve bu nedenle geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştı.

İTFAİYE ŞEFİ GÖREVDEN ALINDI

Soruşturma kapsamında Los Angeles İtfaiye Şefi Kristin Crowley, Palisades ve Eaton yangınlarının ardından Belediye Başkanı Karen Bass tarafından görevden alındı.

ERLERİ EVLERİNE GÖNDERDİ

Belediye Başkanı Bass, Crowley'i yangınlar çıktığında itfaiyecileri çağırmak yerine evlerine göndermesi nedeniyle görevinden aldığını ifade etti.

GEÇİCİ ŞEF ATANDI

Emekli Los Angeles İtfaiye Acil Durum Operasyonları Şef Yardımcısı Ronnie Villanueva, Crowley'nin yerine geçici şef olarak atandı.

Los Angeles Belediye Başkanlığı ofisine göre görevinden alınan Crowley, departmanda kalmaya devam edecek.

Belediye başkanının ofisinden yapılan açıklamada Crowley, yeni şef tarafından görevi belirlenmesinin ardından düşük rütbede kalarak çalışmaya devam edecek.

LOS ANGELES YANGINLARI

Ocak ayında Güney Kaliforniya'da kuraklık ve kuvvetli rüzgarların da etkisiyle çıkan orman yangınlarında en az 29 kişi hayatını kaybetti. Los Angeles County'deki en büyük yangın olan Palisades yangını, 7 Ocak'ta başladı ve 23 bin 707 dönüme yayıldı. Yangınların en büyüğü olan Eaton yangını da 7 Ocak'ta başladı ve 14 bin 21 dönüme yayıldı.