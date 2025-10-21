ABD'de loto şansı: Numaraları ChatGPT verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Michigan eyaletinde sıra dışı bir piyango hikayesi yaşandı.

Bir kadın, talih kuşunu yakalamak için alışılmışın dışında bir yönteme başvurdu: Yapay zekadan yardım aldı.

Independent'a göre; Kadın, piyango biletlerini seçerken ChatGPT'ye sayı tahminleri yaptırdı ve şansını bu şekilde denedi.

Sonuç şaşırtıcı oldu: 100 bin dolar kazanarak büyük ödülün sahibi oldu.

Uzmanlar, yapay zekanın rastgele sayı tahmin etme yeteneğiyle doğrudan kazanma garantisi veremeyeceğini belirtse de, bu olay teknoloji ile şans oyunlarının alışılmadık bir birleşimini gözler önüne serdi.

Yerel yetkililer ve piyango kurumları, bu tarz yöntemlerin resmi olarak önerilmediğini vurgularken, kazanan kadın hikâyesiyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.