ABD'de lüks yolcu gemisinde 318 kişi bilinmeyen bir sebepten hastalandı ABD’nin Teksas eyaletinde 5 Mart’ta limana yanaşan lüks yolcu gemisi Ruby Princess’ın 284 yolcusu ve 34 mürettebatının, sebebi bilinmeyen bir sebepten hastalandığı açıklandı.

ABD'nin Teksas eyaletinde 5 Mart’ta limana yanaşan lüks yolcu gemisi Ruby Princess yolcularıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kurumu, dün açıklama yaparak Teksas eyaletinin Galveston kentinde 5 Mart’ta demir atan Ruby Princess’ın 284 yolcusu ve 34 mürettebatının sebebi bilinmeyen bir sebepten hastalandığını duyurdu.

'Kusma ve ishal belirtisi gösterdiler'

CDC açıklamasında, hastaların kusma ve ishal belirtileri gösterdiğini vurgulayıp “Bildirilen mide-bağırsak hastalığı vakaları tüm yolculuk için toplamlardır ve herhangi bir uğrak limanındaki veya karaya çıkıştaki aktif mide-bağırsak vakalarının sayısını temsil etmemektedir.” denildi.

CDC, hastalığın kökeni ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.