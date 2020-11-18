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    ABD'de maske takmayan adamın kafasına su döktüler

    Markete giren bir ABD'li, maskesiz olması sebebiyle tepki çekti. Maske takmayan şahsın kafasından aşağı bir kova su döküldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2020 - 09:19
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 09:56
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    ABD'de maske takmayan adamın kafasına su döktüler

    Tüm dünya, koronavirüs salgınına karşı aralıksız bir mücadele veriyor.

    Her ülke, vaka sayısına ve koronavirüsün etkilerine göre birtakım önlemlerle virüse karşı mücadele ediyor.

    Türkiye'de maske takma zorunluluğu varken, birçok ülkede de maske kullanımı sürdürülüyor.

    MARKETE MASKESİZ GİRDİ

    Amerika Birleşik Devletleri'nde de (ABD) insanlar maske kullanımına dikkat etmeye çabalıyor. Ancak ABD'de çekilen görüntülerde marketteki bir adamın, maske kullanmadığı görülüyor.

    ABD'de maske takmayan adamın kafasına su döktüler VİDEO

    KAFASINDAN AŞAĞI SU DÖKÜLDÜ

    Maske kullanmayan adama sinirlenen başka bir ABD'li ise bu duruma sinirleniyor. Cep telefonu ile kaydedilen videoda, maske takmayan adamın kafasından aşağı bir kova su döküyor.

    ABD de maske takmayan adamın kafasına su döktüler #1

    OLAY YERİNDEN AYRILDI

    Kafasından aşağı su dökülen maskesiz şahıs ile suyu döken şahsın arasında sözlü tartışma yaşanmasının ardından maskesiz şahıs olay yerini terk ediyor.

    ABD de maske takmayan adamın kafasına su döktüler #2

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