Markete giren bir ABD'li, maskesiz olması sebebiyle tepki çekti. Maske takmayan şahsın kafasından aşağı bir kova su döküldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tüm dünya, koronavirüs salgınına karşı aralıksız bir mücadele veriyor.

Her ülke, vaka sayısına ve koronavirüsün etkilerine göre birtakım önlemlerle virüse karşı mücadele ediyor.

Türkiye'de maske takma zorunluluğu varken, birçok ülkede de maske kullanımı sürdürülüyor.

MARKETE MASKESİZ GİRDİ

Amerika Birleşik Devletleri'nde de (ABD) insanlar maske kullanımına dikkat etmeye çabalıyor. Ancak ABD'de çekilen görüntülerde marketteki bir adamın, maske kullanmadığı görülüyor.

ABD'de maske takmayan adamın kafasına su döktüler VİDEO



KAFASINDAN AŞAĞI SU DÖKÜLDÜ

Maske kullanmayan adama sinirlenen başka bir ABD'li ise bu duruma sinirleniyor. Cep telefonu ile kaydedilen videoda, maske takmayan adamın kafasından aşağı bir kova su döküyor.

OLAY YERİNDEN AYRILDI

Kafasından aşağı su dökülen maskesiz şahıs ile suyu döken şahsın arasında sözlü tartışma yaşanmasının ardından maskesiz şahıs olay yerini terk ediyor.