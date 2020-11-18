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- ABD'de maske takmayan adamın kafasına su döktüler
ABD'de maske takmayan adamın kafasına su döktüler
- Haber Merkezi
- 18.11.2020 - 09:19
- Güncelleme : 18.11.2020 - 09:56
Tüm dünya, koronavirüs salgınına karşı aralıksız bir mücadele veriyor.
Her ülke, vaka sayısına ve koronavirüsün etkilerine göre birtakım önlemlerle virüse karşı mücadele ediyor.
Türkiye'de maske takma zorunluluğu varken, birçok ülkede de maske kullanımı sürdürülüyor.
MARKETE MASKESİZ GİRDİ
Amerika Birleşik Devletleri'nde de (ABD) insanlar maske kullanımına dikkat etmeye çabalıyor. Ancak ABD'de çekilen görüntülerde marketteki bir adamın, maske kullanmadığı görülüyor.
ABD'de maske takmayan adamın kafasına su döktüler VİDEO
KAFASINDAN AŞAĞI SU DÖKÜLDÜ
Maske kullanmayan adama sinirlenen başka bir ABD'li ise bu duruma sinirleniyor. Cep telefonu ile kaydedilen videoda, maske takmayan adamın kafasından aşağı bir kova su döküyor.
OLAY YERİNDEN AYRILDI
Kafasından aşağı su dökülen maskesiz şahıs ile suyu döken şahsın arasında sözlü tartışma yaşanmasının ardından maskesiz şahıs olay yerini terk ediyor.