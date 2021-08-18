ABD'de maske zorunluluğunu yasaklayan Teksas Valisi koronaya yakalandı

Koronavirüs tedbirlerindeki zorunlu maske tasarısını imzalamayan Teksas Valisi Greg Abbott'ın, koronavirüse yakalandığı bildirildi. Abbott'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Koronavirüs vakalarının durdurulamayan artışı ABD'nin gündeminde yer alırken, geçtiğimiz günlerde Teksas Valisi'nin maske tasarını kabul etmemesi ayrı bir gündem olmuştu.

Teksas'ta maske takılması zorunluluğunu redderek, maskeyi zorunlu kılan yöneticilere sert tutumuyla bilinen Vali Greg Abbott’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

DURUMU İYİ

Valilik ofisinden yapılan açıklamada, 2020 yılında aşı olan Vali Greg Abbott’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve hastalığın semptomlarını yaşamadığı ifade edildi.

Açıklamada koronaya yakalanan valinin Regeneron firmasının monoklonal antikor ilacını kullandığı kaydedildi.

Maske düzenlemelerine karşı olan Abbott, Teksas’ta yerel yönetimlerin ve okulların maskeyi zorunlu tutmasını yasaklamış, maskeyi zorunlu tutan yöneticilere para cezası getirmişti.

HASTANEDE KORONAVİRÜS HASTALARINA YER AÇILMASINI İSTEDİ

Teksas geçen hafta ortalama günlük vaka sayısını 15 bin olarak duyurmuştu.

Eyalette yoğun bakım yataklarının yüzde 45’inin dolması üzerine üzerine Vali Abbott geçen hafta eyalet dışından 2 bin 500 sağlık çalışanını çağırmış, hastanelerden acil olmayan tüm tıbbi prosedürleri iptal ederek koronavirüs hastalarına yer açmalarını istemişti.

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