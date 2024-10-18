ABD'de medya analizi: Piyasalar Trump'ın seçilme ihtimalini fiyatlıyor

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Dünyanın gözü, ABD'deki başkanlık yarışında.

Bu yarış, ekonomiyi de yakından etki altında bırakıyor.

5 Kasım'daki seçime üç haftadan az bir süre kala yarışın kızışmasıyla birlikte, Donald Trump'ın olası zaferinin etkisini hissedebilecek şirketler ve varlıklardaki işlemler hareketleniyor.

Anketler Cumhuriyetçilerin adayı Trump ve Demokrat rakibi mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in arasındaki yarışın çekişmeli geçeceğini gösterirken, küçük sermayeli şirketlerin hisselerinden Bitcoin'e kadar uzanan çeşitli finansal varlıklar değer kazandı, Meksika pesosu ve ABD Hazinesi tahvilleri ise düşüşe geçti.

TRUMP FİYATLAMALARI

Trump'ın bu yılın başlarında Başkan Joe Biden'ı gölgede bırakmaya başlamasıyla oluşan "Trump fiyatlamaları" yeniden canlandı.

Salı günü yayınlanan Reuters/Ipsos anketi Harris'i yüzde 45'e karşı yüzde 42 ile Trump'ın önünde gösterirken, birkaç hafta önce aynı ankette iki aday arasındaki fark daha fazlaydı.

Öte yandan Trump, Predictit ve Polymarket gibi çevrim içi tahmin platformlarında liderliği ele geçirdi.

Fakat yatırımcılar, bu sefer yatırım işlemlerinin Trump'la ilişkilendirilmesinde dikkatli olunması gerektiği konusunda uyararak, bu işlemlerin çoğunun aynı zamanda beklentilerden daha iyi gelen ABD iş gücü verilerinin ardından ekonomiye karşı artan iyimserlikle ve ABD Merkez Bankası'nın geçen ayki 50 baz puanlık faiz indirimiyle bağlantılı olabileceğini belirtti.

Eski başkanın ekonomi politikaları büyüme dostu ve enflasyonu körükleyici olarak görülüyor. Bu iki etken, tahvil fiyatlarına göre zıt fiyatlanan Hazine tahvili getirilerini artırabilir ve doları güçlendirebilir.

Yatırımcılar faiz indirimi beklentilerinde daha ihtiyatlı bir yol çizerlerken, doların önde gelen altı para birimine karşı gücünü ölçen dolar endeksinin eylülün sonundan bugüne yükselişi yüzde 3'ü geçti.

"TRUMP'IN KAZANACAĞINA DAİR YÜKSELEN GÜVEN"

Fakat Macquarie'de küresel döviz ve faiz stratejisti Thierry Wizman doların yükselişinin muhtemelen Trump'ın kazanacağına dair yükselen güvenle alakalı olduğunu yazdı.

Kendisini kripto para yanlısı olarak konumlandıran Trump'ın seçim zaferine tahmin platformlarında verilen ihtimalin artmasının Bitcoin'i de desteklediği görülüyor.

Dünyanın en büyük kripto para birimi 10 Ekim'den bugüne yüzde12 yükseldi. Fundstrat Global Advisors'ta dijital varlık stratejisi yöneticisi Sean Farrell, kripto para birimindeki yükselişi Trump'ın kazanacağına dair artan güvene atfetti.

Farrell, "Trump ikinci dönemini kazanırsa, kripto paralara düzenleme getirilme riskleri konusunda fiyatlamalar neredeyse sıfıra düşer ve yatırımcıların ne kadar küçük olursa olsun, hükümetin stratejik Bitcoin rezervi kurma ihtimalini fiyatlamaları gerekir." dedi.

Devlet tahvilleri piyasalarında bazı yatırımcılar Trump'ın seçimi kazanma ihtimalinin artmasının 10 yıllık tahvil primlerinde yükselişi tetiklediğine inanıyorlar.

Tahvil primleri yatırımcıların uzun vadeli devlet borç senetlerini elinde tutmak için talep ettikleri getiriyi temsil ediyor. Yatırımcılar ayrıca eski başkanın vergileri düşürme teklifinin bütçe açığını artırabileceğinden endişeleniyorlar.

New York Merkez Bankası'nın vade primini ölçen ölçeği Temmuz'dan bugüne ilk defa pozitif oldu. Bu gelişme, tahvil getirilerinin genel olarak artışıyla eş zamanlı gerçekleşti.Loomis, Sayles & Company'de portföy yöneticiliği yapan Matt Eagan bu değişikliklerin sebeplerinden birisinin Trump'ın kazanmasına dair beklentiler olduğunu söyledi.

Fakat herkes piyasalardaki bu hareketleri, Trump'ın kazanmasına dair bir işaret olarak yorumlamıyor.