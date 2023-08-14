ABD'de gösteri uçuşu kazayla sonuçlandı.
Michigan eyaletinde düzenlenen hava gösterisine katılan MiG-23 uçağı yere çakıldı.
1967'den 1985'e kadar üretilen üçüncü nesil Sovyet savaş uçağı olan MiG-23, Thunder Over Michigan hava gösterisinde performans sergiliyordu.
Uçağın kaza yaptığı an
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Belleville Gölü üzerinde kendini fırlatan uçağın pilotları görünüyor. Sonrasında ise uçağın düştüğü yerden siyah duman yükseliyor.
Bir hava gösterisi yetkilisi, pilotların güvenli bir şekilde kendilerini fırlattığını ve bölgedeki hastanede tedavi altına alındığını söyledi.
Araçların üzerine düştü
Söz konusu uçağın, apartmanın otoparkında bulunan boş araçların üzerine düştüğü belirtildi.
Mail'in aktardığına göre, kaza sırasında başka yaralanma olup olmadığı bilinmiyor.
Gösteri durduruldu
Düşen MiG-23'ün ardından hava gösterisi durduruldu. Seyircilerden, bölgeyi terk etmeleri istendi.
ABD Federal Havacılık Dairesi, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.