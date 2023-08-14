ABD'de MiG-23, gösteri uçuşu sırasında düştü Hava gösterisine katılan uçak, bilinmeyen nedenle yere çakıldı. Pilotlar kendilerini fırlatırken, korku dolu anlar kaydedildi.

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ensonhaber.com

ABD'de gösteri uçuşu kazayla sonuçlandı.

Michigan eyaletinde düzenlenen hava gösterisine katılan MiG-23 uçağı yere çakıldı.

1967'den 1985'e kadar üretilen üçüncü nesil Sovyet savaş uçağı olan MiG-23, Thunder Over Michigan hava gösterisinde performans sergiliyordu.

Uçağın kaza yaptığı an

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Belleville Gölü üzerinde kendini fırlatan uçağın pilotları görünüyor. Sonrasında ise uçağın düştüğü yerden siyah duman yükseliyor.

Bir hava gösterisi yetkilisi, pilotların güvenli bir şekilde kendilerini fırlattığını ve bölgedeki hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Araçların üzerine düştü

Söz konusu uçağın, apartmanın otoparkında bulunan boş araçların üzerine düştüğü belirtildi.

Mail'in aktardığına göre, kaza sırasında başka yaralanma olup olmadığı bilinmiyor.

Gösteri durduruldu

Düşen MiG-23'ün ardından hava gösterisi durduruldu. Seyircilerden, bölgeyi terk etmeleri istendi.

ABD Federal Havacılık Dairesi, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.