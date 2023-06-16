ABD'de milyonlarca kişinin kimlik bilgileri ele geçirildi ABD'nin Oregon ve Louisiana eyaletlerinde bilgisayar korsanları tarafından milyonlarca kişinin kimlik bilgilerini çalındı.

AA

ABD'de Oregon ve Louisiana eyalet yetkilileri Oregon'da sürücü belgesi veya eyalet kimlik kartı bulunan 3,5 milyon kişi ile Louisiana'da aynı belgelere sahip olanların verilerinin bilgisayar korsanlarınca çalındığını duyurdu.

Yetkililer siber saldırıyla ilgili özel olarak kimseyi suçlamazken federal yetkililer ise olayı Rus fidye yazılımı çetesiyle ilişkilendirdi.

Saldırı sonrası ABD Enerji Bakanlığı ve çok sayıda federal kurumun yanı sıra BBC ve British Airways gibi İngiltere'deki büyük şirketlerden gelen verilerin çalınmış olabileceği bilgisi paylaşıldı.

Verilerin satıldığına dair işaret yok

Louisiana Valisi John Bel Edwards, bilgisayar korsanlarının Louisiana Motorlu Taşıtlar Ofisi'nden çalınan verileri sattığına veya yaydığına dair işaret olmadığını ve şüphelilerin eyalet yönetimleriyle iletişime geçmediklerini söyledi.

Ayrıca siber korsanların kullandığı yazılımın sahibi Progress Software'in yetkilileri yazılımda ikinci bir güvenlik açığının belirlendiğini duyurdu.