ABD'de milyonluk hata! Vitamin hapı sandı, eşinin kulaklığını yuttu... Yürüyüş sırasında arkadaşıyla konuşan kadın, vitamin takviyesi almak isterken yanlışlıkla elinde olan kulaklığı yuttuğunu dakikalar sonrasında fark etti.

ensonhaber.com

Milyonlarca vatandaş işe giderken, yolda yürürken ilk olarak yanına kulaklığı alıyor.

ABD'nin Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde yaşayan 52 yaşındaki Tanna Barker için günlük hayatta normalleştirdiği eşyası az daha sonu oluyordu.

Yürüyüş esnasında arkadaşıyla karşılaşan Barker, o esnada vitamin takviyesini alması gerektiğini hatırladı.

Arkadaşıyla sohbetine devam eden kadın, bir süre sonra hapların hala elinde olduğunu fark etti.

Yanlışlıkla kulaklık yuttu

Bunun ardından yanlışlıkla kocasının sol AirPod Pro'sunu yuttuğunu fark etti.

Öte yandan Barker kendi AirPods'u olmasına rağmen, o gün eşinin kulaklığını kullanıyordu.

"O kadar yavaş ilerlediğini hissedebiliyordum ki"

Yaşadığı karşısında gözyaşlarını tutamayan kadın, yaşadıklarını eşine anlattı.

Bir süre sonra şokunu atlatan kadın, sosyal medyada da yaşadıklarını şöyle aktardı:

O kadar yavaş ilerlediğini hissedebiliyordum ki. 'Aman Tanrım, bunu yaptığıma inanamıyorum' dedim. Artık içimde bir AirPod var.

Sorun teşkil etmedi

Barker, yaşananların ardından panikle doktor arkadaşlarına danışmasında kulaklığın pilinin sıkı muhafazasından ötürü sorun teşkil etmeyeceği cevabını aldı.