Dolar
7.8539
-1.1279%
Euro
9.2847
-0.7037%
Altın
1928.2
1.8019%
Borsa
1165.7
1.322%
G. Altın
487.184
0.7736%
Bitcoin
86888.48
1.2319%
EXEN Coin
13.00
0.61%
17ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 17 C

    ABD'de minibüsteki karton kutulardan kaçak göçmen çıktı

    ABD'nin Teksas eyaletinde polisin yaptığı aramada, bir minibüsün bagajında karton kutuda saklanan 13 göçmen bulundu.
    • DHA
    • 09.10.2020 - 22:00
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de minibüsteki karton kutulardan kaçak göçmen çıktı

     

    Daha iyi bir hayat hayallerini gerçekleştirmek için, Meksika sınırından ABD'ye giremeye çalışan kaçak göçmenler, türlü yöntemler deniyor. Bu kez yine şaşırtan bir yöntemle ülkeye giriş yapacakken yakalandılar.

    KARTON KUTULARDAN 13 GÖÇMEN ÇIKTI

    Meksika sınırından ABD'nin Teksas eyaletine kaçak yollarla geçen 13 göçmen, bir minibüsün bagajına yerleştirilen karton kutularda paketlenmiş olarak bulundu.

    Yetkililer, göçmenlerin, 3 Ekim'de ABD’nin Interstate Highway 35 karayolu üzerindeki Laredo'nun kuzeyindeki bir kontrol noktasında, bantla kapatılmış kutularda sıkıştırılmış halde bulunduğunu ifade etti.

    ABD de minibüsteki karton kutulardan kaçak göçmen çıktı #1

    ŞOFÖRE GÖZALTINDA, GÖÇMENLER TUTUKLANDI

    Yetkililer, kaçak göçmenleri  sınırda yapılan arama sırasında bir sniffer köpeğin uyarı vermesi sonucu tespit edildiğini açıkladı. Kaçak göçmenler tutuklanırken, göçmenleri taşıyan ABD vatandaşı şoförün gözaltına alındığı ifade edildi.

    ABD de minibüsteki karton kutulardan kaçak göçmen çıktı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir