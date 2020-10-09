ABD'de minibüsteki karton kutulardan kaçak göçmen çıktı

ABD'nin Teksas eyaletinde polisin yaptığı aramada, bir minibüsün bagajında karton kutuda saklanan 13 göçmen bulundu.

Daha iyi bir hayat hayallerini gerçekleştirmek için, Meksika sınırından ABD'ye giremeye çalışan kaçak göçmenler, türlü yöntemler deniyor. Bu kez yine şaşırtan bir yöntemle ülkeye giriş yapacakken yakalandılar.

KARTON KUTULARDAN 13 GÖÇMEN ÇIKTI

Meksika sınırından ABD'nin Teksas eyaletine kaçak yollarla geçen 13 göçmen, bir minibüsün bagajına yerleştirilen karton kutularda paketlenmiş olarak bulundu.

Yetkililer, göçmenlerin, 3 Ekim'de ABD’nin Interstate Highway 35 karayolu üzerindeki Laredo'nun kuzeyindeki bir kontrol noktasında, bantla kapatılmış kutularda sıkıştırılmış halde bulunduğunu ifade etti.

ŞOFÖRE GÖZALTINDA, GÖÇMENLER TUTUKLANDI

Yetkililer, kaçak göçmenleri sınırda yapılan arama sırasında bir sniffer köpeğin uyarı vermesi sonucu tespit edildiğini açıkladı. Kaçak göçmenler tutuklanırken, göçmenleri taşıyan ABD vatandaşı şoförün gözaltına alındığı ifade edildi.