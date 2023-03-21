ABD'de motor arızası yapan uçak, acil iniş yaptığı sahilde denize sürüklendi Motor arızası nedeniyle plaja acil indirilen uçak, çarpmanın etkisiyle denize sürüklendi. Kazada can kaybı yaşanmadı.

ABD'nin New York bölgesinde korku dolu anlar yaşandı.

Queens Meclis Üyesi Clyde Vanel'in, kullandığı tek motorlu Beechcraft V35 Bonanza tipi uçak motor arızası yaşadı.

Uçak, arıza nedeniyle Long Island sahiline indi.

Denize sürüklendi

Plaja acil iniş yapan uçak, çarpmanın etkisiyle denize sürüklendi.

Vanel, bir arkadaşıyla birlikte Brookhaven Havaalanı'ndan kalkış yaptığını, bir anda uçağın motor gücünün kesildiği belirtti.

Aldığı tek yaranın çenesindeki küçük bir kesik olduğunu aktaran Vanel, "İnsanlara veya herhangi bir mülke yönelik zararı en aza indirmeye çalışırken uçağı en yakın güvenli yere indirdim." ifadelerini kullandı.