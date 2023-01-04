ABD’de mucize kurtuluş

İkisi çocuk 4 kişilik bir aile, araçlarıyla birlikte Pasifik Okyanusu kıyısında uçuruma yuvarlandı. Aile bireylerinin hepsi, kağıt gibi ezilen araçtan sağ kurtarıldı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Pasifik Okyanusu kıyısı boyunca uzanan Pasifik Kıyısı Otoyolu’nda birçok araç, özellikle Şeytan’ın Kaydırağı bölümünde kaza yapıyor.

Önceki gün, yine bir felaket yaşanıyordu ki mucize oldu.

Hepsi sağ kurtarıldı

Yaşları 4 ve 9 olan ikisi çocuk, 4 kişilik bir ailenin bulunduğu binek aracı, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yoldan çıkarak kıyı şeridindeki uçuruma yuvarlandı.

Yerel polis, Kaliforniya Otoyol Devriyesi ve itfaiyenin ortaklaşa düzenlediği kurtarma operasyonunda aile üyeleri, adeta kağıt gibi ezilen araçtan helikopterle canlı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

ABD'de uçuruma yuvarlanan arabadan mucize kurtuluş VİDEO

“Bu mutlak bir mucizeydi”

Helikopterle kurtarılma anları ekiplerin güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD basınına açıklama yaparak aileyi aracın içinde bilinçleri açık bir şekilde bulduklarını ifade eden Kaliforniya İtfaiyesi’nden Brian Pottenger, “Oraya uçuruma düşen arabalar için sürekli gidiyoruz ve asla hayatta kalmıyorlar. Bu mutlak bir mucizeydi.” dedi.