ABD'de Müslüman kadın kongre üyesine şırıngalı saldırı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Temsilciler Meclis Üyesi Ilhan Omar, Minneapolis Belediyesi'nde düzenlediği bir etkinlikte saldırıya uğradı.

Etkinliğe katılan bir izleyici, konuştuğu sırada Omar'ın üzerine elindeki şırıngayla bilinmeyen bir sıvı püskürttü. Saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken Omar, konuşmasına devam etti.

Omar'ın olayın saldırının ardından herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı aktarılırken olay yerinde adli tıp incelemesi yapıldığı bildirildi.

ABD'DE SOMALİLİ GÖÇMENLER TARTIŞMA KONUSU

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Omar, "İyiyim. Ben hayatta kalmayı başarmış biriyim, bu yüzden bu küçük kışkırtıcı beni işimi yapmaktan caydıramaz. Zorbaların kazanmasına izin vermem. Bana destek veren inanılmaz seçmenlerime minnettarım. Minnesota güçlü." ifadelerini kullandı.

Demokrat Partili Ilhan Omar, 2019 yılında ABD Kongresine seçilen Afrika doğumlu ve Somali kökenli ilk siyasetçi olmuştu.

Omar, aynı zamanda ABD'nin ilk Müslüman kadın kongre üyelerinden de biri.

TRUMP HER FIRSATTA KENDİSİNİ HEDEF ALIYOR

Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Omar'ı "beceriksiz, berbat ve çöp" olarak nitelendiren Trump, ABD'de yaşayan Somali uyruklu göçmenlerin Minnesota eyaletini "mahvettiğini" savunmuştu. Trump, Omar'ın da "ülkeden atılması" gerektiğini söylemişti.