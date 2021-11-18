ABD'de Müslümanlar tarafından yönetilen şehir: Hamtramck

Hamtramck'te oyların yüzde 68'ini alan Yemen doğumlu Amer Ghalib, belediye başkanı seçilirken, belediye meclisi de iki Bangladeş asıllı, üç Yemen asıllı olmak üzere tamamen Müslümanlardan oluşuyor.

ABD'de Detroit yakınlarındaki Hamtramck şu sıralar medyanın gündeminde.

Bunun nedeni ise şehirde yönetime gelen kadronun tamamı Müslümanlardan oluşuyor.

Bir zamanlar ABD'nin otomotiv sanayinin merkezlerinden biri olan ve General Motors fabrikasının da bulunduğu şehir Alman yerleşimciler tarafından kuruldu.

'KÜÇÜK VARŞOVA'DAN GÖÇMEN KENTİNE

Şehir 20. yüzyılda Polonyalı işçi akınıyla "Küçük Varşova" olarak anılmaya başladı.

1970'de kent nüfusunun yüzde 90'ı Polonya asıllıydı. Ancak otomobil üretiminin inişe geçmeye başlamasıyla daha genç ve varlıklı olan Polonya asıllılar banliyölere taşınmaya başladı.

Bu değişimle birlikte Hamtramck, Michigan'ın en yoksul kentlerinden biri haline geldi.

Şehir bu sayede göçmenler için bir çekim merkezi haline geldi.

Bu değişim son 30 yılda Arap ve Asyalı göçmenlerin yerleşmesiyle sürdü.

Özellikle de Yemen ve Bangladeş'ten gelenler şehre yerleşmeye başladı.

NÜFUSUN YARISI MÜSLÜMAN

Bu tarihi sürecin ardından şehir sakinlerinin yüzde 42'si yabancı ülkelerde doğanlardan oluşuyor.

Bunların yarısından çoğu da Müslümanlardan oluşuyor.

Kentte yapılan yerel yönetim seçimlerine de bu nüfus yapısı yansıdı.

MÜSLÜMAN BAŞKAN, MÜSLÜMAN MECLİS

Müslüman bir belediye başkanı ile üyelerinin hepsi Müslümanlardan oluşan bir belediye meclisi seçerek, ülkenin tamamen Müslüman Amerikalılar tarafından yönetilen ilk kenti oldu.

BBC'nin haberine göre oyların yüzde 68'ini kazanan Amer Ghalib, ABD'deki ilk Yemen asıllı belediye başkanı olarak yakında göreve başlayacak.

"Onur ve gurur duydum ama bunun büyük bir sorumluluk olduğunun da farkındayım" diyen 41 yaşındaki Ghalib, Yemen'de bir köyde doğmuş ve ABD'ye 17 yaşındayken taşınmış.

Belediye meclisinde iki Bangladeş asıllı, üç Yemen asıllı, bir de Polonyalı asıllı olup, sonradan Müslümanlığı kabul etmiş bir Amerikalı var.

ABD'DE MÜSLÜMAN NÜFÜS

ABD nüfus sayımında insanların dini ile ilgili bilgi toplanmıyor, ancak Pew Araştırma Merkezi'ne göre, 2020'de ülkede yaklaşık 3,85 milyon Müslüman yaşadığı tahmin ediliyor ve bu da toplam nüfusun yüzde 1,1'ini oluşturuyor.

Müslümanların 2040 yılına kadar Hristiyanlardan sonra ABD'deki ikinci büyük din grubunu oluşturması bekleniyor. Ancak sayıları artmasına rağmen, Amerika'daki Müslümanlar önyargılarla karşılaşabiliyor.