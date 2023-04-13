ABD'de New York'a 'fare sorumlusu' atandı

ensonhaber.com
ABD'nin New York şehrini fareler bastı...
Şehirde sayıları artan farelerle ilgili harekete geçildi.
New York Belediye Başkanı Eric Adams, Kathleen Corradi'nin farelerle mücadelede görevlendirildiğini duyurdu.
Şehri fareler bastı: Kemirgen azaltma müdürü atandı
Corradi'nin resmi ünvanı ise görenleri şaşırttı.
"Şehir genelinde kemirgen azaltma müdürü" unvanı verilen Corradi, "Beni daha çok, fareleri daha az göreceksiniz." dedi.
Son yapılan araştırmada sayıları 2 milyonu buldu
Öte yandan şehirde fare görülme oranları son yıllarda artış gösterdi.
Fare popülasyonuna dair sayı tam olarak bilinmese de, en son 2014'te yapılan bir araştırmada sayılarının 2 milyonu bulduğu açıklanmıştı.