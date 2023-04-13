ABD'de New York'a 'fare sorumlusu' atandı ABD'nin New York kentinde sayıları gün geçtikte artan farelerle mücadele amacıyla sorumlu yönetici atandı.

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ABD'nin New York şehrini fareler bastı...

Şehirde sayıları artan farelerle ilgili harekete geçildi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Kathleen Corradi'nin farelerle mücadelede görevlendirildiğini duyurdu.

Şehri fareler bastı: Kemirgen azaltma müdürü atandı

Corradi'nin resmi ünvanı ise görenleri şaşırttı.

"Şehir genelinde kemirgen azaltma müdürü" unvanı verilen Corradi, "Beni daha çok, fareleri daha az göreceksiniz." dedi.

Son yapılan araştırmada sayıları 2 milyonu buldu

Öte yandan şehirde fare görülme oranları son yıllarda artış gösterdi.

Fare popülasyonuna dair sayı tam olarak bilinmese de, en son 2014'te yapılan bir araştırmada sayılarının 2 milyonu bulduğu açıklanmıştı.