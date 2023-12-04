ABD'de öğrencisiyle arabada ilişkiye girdi: Çocuğun annesi yakaladı

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ABD'de, okuyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
Kuzey Carolina eyaletinde bir veli, oğlunu takip etmeye başladı.
Oğlunu cep telefonu üzerinden takip eden anne, çocuğunu bir parkta buldu.
Oğlunu öğretmeniyle arabada cinsel ilişkiye girerken yakaladı
Ancak anne, oğlunun yanına gittiğinde gözlerine inanamadı.
Talihsiz veli oğlunu, 26 yaşındaki öğretmeni Gabriela Neufeld ile arabada cinsel ilişkiye girerken yakaladı.
Anne, bu durumu hemen okul yönetimine bildirdi ve öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.
Öğretmen tutuklandı
Güney Mecklenburg Lisesi'nden istifa eden biyoloji öğretmeni tutuklandı.
Mahkemede, öğretmenin öğrencisiyle haftada 5 kez ilişkiye girdiği iddia edildi.
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