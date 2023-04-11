ABD'de öğretmen Angel Footman, sınıfta kavga düzenlemekle suçlanıyor Genç öğretmenin, öğrencilerinin kavgasına izin vererek onları izlediği belirtildi. 23 yaşındaki Footman, kavgaya teşvik ettiğine dair suçlamaları reddetti.

AA & Ensonhaber

ABD'de ortaokul öğretmeni, polis tarafından yakalandı.

Florida eyaletinde 23 yaşındaki Angel Footman'ın, sınıfında öğrenci kavgalarına ev sahipliği yaptığı iddia edildi.

Öğrencilerin kavgasını masasından izledi

Footman'ın, öğrencilerin kavga etmesine izin verdiği ve onları masasından izlediği belirtiliyor.

Zaman zaman öğrencileri "bağırarak veya kavgaları telefonlarıyla kaydederek dikkat çekmemeleri" konusunda uyardığı ifade ediliyor.

Mahkemeye çıkarılacak

7 Nisan'da "bir çocuğun suç işlemesine yardımcı olmakla" ilgili dört ayrı suçtan gözaltına alınan Footman'ın, 4 Mayıs'ta mahkemeye çıkarılması planlanıyor.

Mahkeme belgelerine göre, öğrenciler okul saatlerinde planlı kavgalara katıldıklarını söyledi ve ek kavgalar için tekrar davet edildiklerini anlattı.

Suçlamaları reddetti

Öte yandan öğrencilerin "rövanş kavgaları" için de teşvik edildiği kaydedildi.

Öğretmen Footman, kavgaları organize ettiğiyle ilgili suçlamaları reddetti, ancak kavgaları ve suiistimali bildirmediğini kabul etti.