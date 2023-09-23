ABD'de ölmek üzere olan hastaya domuz kalbi takıldı Sağlık sorunları nedeniyle hastanede yatan 58 yaşındaki kalp hastasına, geçtiğimiz yıl ilk kez yapılan operasyon gerçekleştirildi. Domuz kalbi nakledilen adamın sağlık durumu yakından takip ediliyor.

ensonhaber.com ABD'de kalp yetmezliği yaşayan bir hastaya ilginç bir müdahalede bulunuldu. Ölümün eşiğindeki 58 yaşındaki adam hastaneye başvurdu. Burada doktorlar tarafından yapılan operasyonda hastaya genetiği değiştirilmiş bir domuz kalbi nakledildi. Birkaç haftanın kritik olduğu belirtildi Bunun üzerine hastanın durumu yakından takip edildi. Sağlığının iyiye gittiğini gözlemleyen doktorlar, yeni kalbin destekleyici makine olmadan iyi çalıştığını tespit etti. Ancak birkaç haftanın kritik olduğunu da ekledi. 2 ay sonra vefat etti Aynı ekip, dünyada bir ilk imza atmış ve domuz kalbini David Bennett isimli hastaya takmıştı. Bennet, müdahaleden 2 ay sonra hayatını kaybetti.

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