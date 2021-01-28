ABD'de ordudaki kadınların oje ve ruj kullanımına izin verildi

Donald Trump'ın orduya dair kararlarını tersine çeviren yeni Başkan Joe Biden'ın ardından kadın personelle ilgili revizyon devam ediyor.

ABD ordusu, kadın personelle ilgili radikal kararlar aldı.

Kadın askerler konusunda ordu standartlarında yapılan ve 24 Şubat’tan itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemenin ayrıntıları belli oldu.

ABD ORDUSUNDAKİ KADINLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME

Buna göre, ABD ordusundaki kadınlar; saçlarını at kuyruğu yapabilecek, oje ve ruj sürebilecek, küpe gibi takılar takabilecek. Saç uzunluğu için bir sınırlama olmayacak.

Ayrıca kadın personele yeni doğan bebeklerini emzirebilmelerine izin veren düzenleme yapıldı.

"KENDİLERİNİ ORDUNUN DEĞERLİ ÜYELERİ GİBİ HİSSEDECEKLER"

Ordu Personel İişlerinden Sorumlu General Gary Brito, "İyileştirilmesi gereken alanları belirlemek için politikalarımızı sürekli olarak değerlendiriyoruz, ardından tüm askerlerin kendilerini ordunun değerli üyeleri gibi hissetmelerini sağlama taahhüdümüzü gösteren politikalar uyguluyoruz." dedi.

İSTEĞE BAĞLI OLACAK

Gary, bugün duyurdukları değişikliklerin, kadın personeli ilk sıraya koyan politikalara bir örnek olduğuna inandığını söyledi.

Gelecek ay yürürlüğe girecek değişiklikler, kadınlar için küpe, ruj ve oje renklerinin "isteğe bağlı olarak takılmasına" ve erkekler için şeffaf ojeye olanak tanıyacak.

BIDEN'IN TRANS BİREY KARARI

ABD Başkanı Joe Biden, görevdeki ilk haftasında eski Başkan Donald Trump'ın bazı kararlarını geri çevirmiş, bunlar arasında ABD ordusunda görev yapan trans bireylere yönelik yasağın kaldırılması da yer almıştı.

Savunma Bakanı Lloyd Austin, trans bireylerin orduda görev almaları için derhal harekete geçeceklerini belirtmiş, "Bu, hem doğru hem de akıllıca bir adım." ifadesini kullanmıştı.

"BU ŞEKİLDE İÇ VE DIŞ DÜŞMANLARDAN DAHA ETKİLİ KORUYACAĞIZ"

Austin, "ABD Silahlı Kuvvetleri’nin amacı vatandaşlarımızı iç ve dış düşmanlardan korumak. Tüm vatandaşlarımızı temsil ettiğimiz zaman bu görevi daha etkili şekilde yerine getirdiğimizi düşünüyorum." diye konuşmuştu.

ABD ordusundaki kadın askerlerin, sivil hayattaki gibi mümkün olduğunca rahat hareket etmek istediği konuşuluyor. Düzenleme, böyle bir dönemde gerçekleştirildi.

HAVA KUVVETLERİ'NDE BENZER DEĞİŞİKLİK

Ordu yetkilisi Mark Anthony Clark, saç şekliyle ilgili düzenlemeye dair, "Topuz gibi saç stillerinden kaynaklanan saç hasarını ve dökülmesini durdurmak için çeşitli doğal stilleri içeren daha sağlıklı saç modeli seçeneklerini onayladık." dedi.

ABD'de askeri kadın personel, halihazırda ordunun yüzde 15'ini oluşturuyor. Ordunun yeni yönergeleri, ABD Hava Kuvvetleri'nin de benzer değişiklikleri duyurmasından sonra geldi.

"SAÇLARIMIZ GÜCÜMÜZÜ YANSITMALI"

Şubattan itibaren, Hava Kuvvetleri'ndeki kadınların saçlarını daha uzun örgüler şeklinde düzenlemeleri ve at kuyruğu yapmalarına izin verilecek.

Hava Kuvvetleri'nden Kıdemli Başçavuş JoAnne S. Bass, "Tüm kadınların saç tipi aynı değil. Saç standartlarımız çeşitli gücümüzü yansıtmalıdır." diye konuştu.

Bass, kadın personel için bu değişikliği yapabildiklerinden dolayı memnun olduğunu sözlerine ekledi.