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    ABD’de özel jet binanın üzerine düştü

    ABD’nin Connecticut eyaletinde yer alan Farmington kentindeki sanayi bölgesinde bulunan bir binanın üzerine özel jet düştü.
    • İHA
    • 02.09.2021 - 19:31
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 19:33
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    ABD’de özel jet binanın üzerine düştü

    ABD’nin Connecticut eyaletinde yer alan Farmington kentindeki sanayi bölgesinde bulunan bir binanın üzerine Cessna Citation 560X tipi özel jet düştü.

    Farmington polisi, kazanın meydana geldiği Hyde Road bölgesini tahliye ederken, insanlardan bölgeden uzak durmalarını istedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

    TEKNİK ARIZA DENDİ

    ABD basınında yer alan haberlerde, uçağın Plainville'deki Robertson Havalimanı'ndan 4 yolcu ile kalkış yapmasının ardından teknik bir arıza sonucu irtifa kaybederek düştüğü aktarıldı.

    Uçağın, Kuzey Karolina'daki Dare County Bölge Havalimanı'na gittiği belirtildi.

    ABD’de özel jet binanın üzerine düştü VİDEO

    YOLCU VE MÜRETTEBAT HAYATINI KAYBETTİ

    Jetin düştüğü binada kimsenin bulunmadığı fakat uçaktaki tüm yolcu ve mürettebatın hayatını kaybettiği düşünülüyor.

    Yetkililer kazada kişinin hayatını kaybettiğine ilişkin henüz açıklama yapmadı.

    ABD’de özel jet binanın üzerine düştü #1

    ABD’de özel jet binanın üzerine düştü #2

    ABD’de özel jet binanın üzerine düştü #3

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