ABD’de paraşütçüler, 4 bin 267 metre yüksekte pizza yedi

ABD’de paraşütçüler, 4 bin 267 metre yüksekte pizza yedi

Teksas eyaletinde dört paraşütçü, 4 bin 267 metre yükseklikte pizza yerken görüntülendi.

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston şehrinde yüksek atlayış rekoru gerçekleştirmek isteyen 4 paraşütçü 4 bin 267 metre yükseklikte pizza yedi.

Lori Patalocco (43) üç arkadaşı ile birlikte 4 bin 267 metre yükseklikten serbest paraşüt atlayışı yaptı.

4 BİN METREDEN DÜŞERKEN PİZZA YEDİLER

Teksas eyaletinin Houston şehrinde gerçekleştirdikleri atlayışın ardından dört arkadaş ellerindeki pizza kutusunu açarak dilimleri yemeye başladı.

ABD’de paraşütçüler, 4 bin 267 metre yüksekte pizza yedi-Video

"YAPTIĞIM EN İNANILMAZ ATLAYIŞ"

Paraşütçülerden Lori Patalocco yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Bu zamana kadar yaptığım en inanılmaz ve harika atlayıştı" dedi.

"EN HAVALI" YEMEK ANI

Profesyonel paraşütçüler, metrelerce yükseklikteki en havalı yemek anını kamerayla kayda aldı.

Sosyal medyada yayınladıkları görüntüler kısa sürede izlenme rekoru kırdı.