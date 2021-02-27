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    ABD’de paraşütçüler, 4 bin 267 metre yüksekte pizza yedi

    Teksas eyaletinde dört paraşütçü, 4 bin 267 metre yükseklikte pizza yerken görüntülendi.
    • DHA
    • 27.02.2021 - 01:50
    • Güncelleme : 27.02.2021 - 01:59
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    ABD’de paraşütçüler, 4 bin 267 metre yüksekte pizza yedi

    ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston şehrinde yüksek atlayış rekoru gerçekleştirmek isteyen 4 paraşütçü 4 bin 267 metre yükseklikte pizza yedi.

    Lori Patalocco (43) üç arkadaşı ile birlikte 4 bin 267 metre yükseklikten serbest paraşüt atlayışı yaptı.

    4 BİN METREDEN DÜŞERKEN PİZZA YEDİLER

    Teksas eyaletinin Houston şehrinde gerçekleştirdikleri atlayışın ardından dört arkadaş ellerindeki pizza kutusunu açarak dilimleri yemeye başladı.

    ABD’de paraşütçüler, 4 bin 267 metre yüksekte pizza yedi-Video

    ABD’de paraşütçüler, 4 bin 267 metre yüksekte pizza yedi #1

    "YAPTIĞIM EN İNANILMAZ ATLAYIŞ"

    Paraşütçülerden  Lori Patalocco yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Bu zamana kadar yaptığım en inanılmaz ve harika atlayıştı" dedi.

    ABD’de paraşütçüler, 4 bin 267 metre yüksekte pizza yedi #2

    "EN HAVALI" YEMEK ANI

    Profesyonel paraşütçüler, metrelerce yükseklikteki en havalı yemek anını kamerayla kayda aldı.

    Sosyal medyada yayınladıkları görüntüler kısa sürede izlenme rekoru kırdı.

    ABD’de paraşütçüler, 4 bin 267 metre yüksekte pizza yedi #3

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