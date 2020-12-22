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    ABD'de paraşütü elektrik tellerine dolaşan Noel Baba kurtarıldı

    ABD’de motorlu parüşütüyle elektrik tellerine takılan Noel Baba kılığındaki kişi, mahsur kaldı. Bu kişinin, elektrik tellerinden vinç yardımıyla kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 22.12.2020 - 09:01
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 09:19
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    ABD'de paraşütü elektrik tellerine dolaşan Noel Baba kurtarıldı

    ABD'nin Kaliforniya eyaletinin bağlı Sacramento şehrinde meydana gelen olayda, Noel Baba kılığındaki kişi, civardaki bir okuldan motorlu paraşütüyle kalkış gerçekleştirdi.

    Bir süre sonra motor gücünü kaybedince alçalan bu kişinin paraşütü elektrik tellerine dolaştı.

    TELLERDE ASILI KALDI

    Havada asılı kalan Noel Baba, vinç kullanılarak bir elektrik hizmet sağlayıcısı ve itfaiyenin iş birliği ile kurtarıldı.

    ABD'de paraşütü elektrik tellerine dolaşan Noel Baba kurtarıldı ViDEO

    "NOEL'E HAZIR OLACAK"

    İtfaiye biriminden yapılan açıklamada, “Noel Baba’nın yaralı olmadığını ve önümüzdeki hafta Noel’e hazır olacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz, ama belki de yeni bir kızakla!” ifadelerine yer verildi.

    Noel Baba

    ABD de paraşütü elektrik tellerine dolaşan Noel Baba kurtarıldı #2

    ABD de paraşütü elektrik tellerine dolaşan Noel Baba kurtarıldı #3

    ABD de paraşütü elektrik tellerine dolaşan Noel Baba kurtarıldı #4

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    ABD de paraşütü elektrik tellerine dolaşan Noel Baba kurtarıldı #8

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    Noel Baba

    ABD de paraşütü elektrik tellerine dolaşan Noel Baba kurtarıldı #11

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