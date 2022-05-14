ABD'de park halindeki araca çarpan kamyon, patlamaya neden oldu

ABD'de park halindeki araca çarpan kamyon, patlamaya neden oldu

Resmi araca çarpan kamyon nedeniyle adeta alev topu oluştu. Yaralanan sürücüler, hastanede tedavi altına alındı.

Kamyonun duran araca çarpması, patlamayı beraberinde getirdi.

Kaza, ABD'nin Ohio eyaletinde yaşandı.

Park halindeki araca çarpma anı

Otoyolda ilerleyen kamyon, kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki Ohio Ulaştırma Bakanlığı'na ait araca çarptı.

Bakanlığa göre aracı süren görevli, çöp toplamak üzere yol kenarına park etti. New York Post'un haberine göre, çarpışma anında söz konusu görevli araçtaydı.

Kamyonun çarpmasıyla birlikte patlama meydana geldi. Oluşan alev topu, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücüler tedavi altında

Her iki araç da alevlere teslim olurken, siyah duman etrafa yayıldı. Patlama sonrası çok sayıda araç durarak, yaralılara yardım etti.

Ciddi yaralanmalar yaşayan her iki sürücünün de hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

ABD'de park halindeki araca çarpan kamyon, patlamaya neden oldu ViDEO