Petrol
111.22
3.51%
Euro
16.11
0.67%
Dolar
15.48
0.61%
Altın
921.68
-0.14%
Borsa
2419
1.18%
Bitcoin
470.593
-2.63%
BTXN Coin
14.08
-10.03%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    ABD'de park halindeki araca çarpan kamyon, patlamaya neden oldu

    Resmi araca çarpan kamyon nedeniyle adeta alev topu oluştu. Yaralanan sürücüler, hastanede tedavi altına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 14.05.2022 - 11:59
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 12:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de park halindeki araca çarpan kamyon, patlamaya neden oldu

    Kamyonun duran araca çarpması, patlamayı beraberinde getirdi.

    Kaza, ABD'nin Ohio eyaletinde yaşandı.

    Park halindeki araca çarpma anı

    Otoyolda ilerleyen kamyon, kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki Ohio Ulaştırma Bakanlığı'na ait araca çarptı.

    Bakanlığa göre aracı süren görevli, çöp toplamak üzere yol kenarına park etti. New York Post'un haberine göre, çarpışma anında söz konusu görevli araçtaydı.

    Kamyonun çarpmasıyla birlikte patlama meydana geldi. Oluşan alev topu, güvenlik kamerasına yansıdı.

    Sürücüler tedavi altında

    Her iki araç da alevlere teslim olurken, siyah duman etrafa yayıldı. Patlama sonrası çok sayıda araç durarak, yaralılara yardım etti.

    Ciddi yaralanmalar yaşayan her iki sürücünün de hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

    ABD'de park halindeki araca çarpan kamyon, patlamaya neden oldu ViDEO

    ABD de park halindeki araca çarpan kamyon, patlamaya neden oldu #1

    ABD de park halindeki araca çarpan kamyon, patlamaya neden oldu #2

    ABD de park halindeki araca çarpan kamyon, patlamaya neden oldu #3


    İlginizi Çekebilir

    Arzu Sabancı'nın balık ekmek paylaşımı tepki topladı
    Magazin

    Arzu Sabancı'nın balık ekmek paylaşımı tepki topladı

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.
    Bitbot

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.

    Şavşat'ta ilkbahar manzaraları nefes kesti
    Yaşam

    Şavşat'ta ilkbahar manzaraları nefes kesti

    Görüş Bildir