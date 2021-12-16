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    ABD'de Parkland Lisesi saldırısı kurbanlarına 26 milyon dolar tazminat

    Florida eyaletine bağlı Parkland kentinin 2018'de 17 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısına ilişkin mağdurlara yaklaşık 26 milyon dolar tazminat ödeyeceği açıklandı.
    • AA
    • 16.12.2021 - 00:41
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    ABD'de Parkland Lisesi saldırısı kurbanlarına 26 milyon dolar tazminat

    Parkland yetkililerince yapılan açıklamada, 2018'deki saldırılarının kurbanlarına ve saldırılar nedeniyle mağduriyet yaşayanlara tazminat ödenmesi kararının onaylandığı duyuruldu.

    ÖLENLERİN AİLELERİNE BİRER MİLYON DOLAR

    Bu kapsamda saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına birer milyon dolar, yaralanan kişilere ise 345 bin dolar ila 777 bin dolar arasında değişen rakamlarda tazminat verileceği kaydedildi.

    ABD de Parkland Lisesi saldırısı kurbanlarına 26 milyon dolar tazminat #1

    TRAVMA YAŞAYANLARA DA TAZMİNAT ÖDENECEK

    Öte yandan, saldırı nedeniyle travma geçiren 19 kişiye de 22 bin 800 dolar ödeme yapılacağı ve toplam tazminat bedelinin yaklaşık 26 milyon dolar olduğu belirtildi.

    ABD de Parkland Lisesi saldırısı kurbanlarına 26 milyon dolar tazminat #2

    FBI ALEYHİNE DAVA AÇILMIŞTI

    Mağdurlar, daha önce de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) aleyhine açtığı davada, Adalet Bakanlığıyla 127,5 milyon dolarlık tazminat ödenmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

    ABD de Parkland Lisesi saldırısı kurbanlarına 26 milyon dolar tazminat #3

    14'Ü ÖĞRENCİ 17 KİŞİ ÖLDÜ, 17 KİŞİ DE YARALANDI

    Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nde 14 Şubat 2018'de düzenlenen silahlı saldırıda 14'ü öğrenci 17 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı.

    ABD de Parkland Lisesi saldırısı kurbanlarına 26 milyon dolar tazminat #4

    ÖMÜR BOYU HAPİS VE İDAMLA YARGILANIYOR

    Saldırıdan sonra gözaltına alınan 19 yaşındaki Nikolas Cruz, mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmişti.

    Okulun aynı zamanda eski öğrencisi olan Cruz’un, ömür boyu hapis ya da ölüm cezası talebiyle yargılanmasına devam ediliyor.

    ABD de Parkland Lisesi saldırısı kurbanlarına 26 milyon dolar tazminat #5

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