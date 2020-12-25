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    ABD'de patlama meydana geldi

    Araçta meydana gelen patlamanın ardından ortalık adeta savaş alanına döndü.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2020 - 17:34
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 17:58
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    ABD'de patlama meydana geldi

    ABD'de Tennessee eyaletine bağlı Nashville şehrinde Noel günü sabahında patlama meydana geldi.

    Patlama sonrası yangın çıkarken, bölgeyi siyah duman kapladı.

    PARK HALİNDEKİ ARAÇ PATLADI

    Nashville Acil Durum Yönetimi Ofisi'nden yapılan açıklamada, park halindeki bir aracın patladığı ve civardaki binaların hasar gördüğü bildirildi.

    BOMBA İMHA EKİBİ GÖNDERİLDİ

    İtfaiye departmanı, bomba imha ekibinin olay yerinde olduğunu aktardı. Bölge güvenlik çemberine alındı. Şimdiye kadar olayda yaralanan olmadığı kaydedildi.

    ABD'de patlama sonrası ortalık savaş alanına döndü ViDEO

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Nashville polisi, patlamanın bir araçla bağlantılı olduğunu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

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