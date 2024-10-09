ABD'de pilot eşi kalp krizi geçirdi: Uçağı başarılı şekilde indirdi Las Vegas'tan Kaliforniya'ya uçan 78 yaşındaki pilot Eliot Alper, yolculuk sırasında kalp krizi geçirdi. Hiç uçuş deneyimi olmayan 69 yaşındaki eşi Yvonne Kinane-Wells, uçağın kontrolünü devralarak başarılı bir iniş yaptı.

Haber Merkezi

ABD'de şaşırtan bir olay meydana geldi.

Las Vegas'tan Kaliforniya'ya küçük bir uçakla seyahat eden çift, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldı.

78 yaşındaki pilot Eliot Alper, uçuş sırasında kalp krizi geçirdi.

PİLOT KOCASI KALP KRİZİ GEÇİRİNCE İŞ BAŞA DÜŞTÜ

O anlarda 69 yaşındaki eşi Yvonne Kinane-Wells, daha önce hiç uçak kullanmamış olmasına rağmen, uçağın kontrolünü ele almak zorunda kaldı.

Panik içindeki Kinane-Wells, hemen hava trafik kontrolüyle iletişime geçti.

Kontrol kulesi, deneyimsiz yolcuya adım adım talimatlar vererek en yakın havaalanına yönlendirdi.

KULEYLE İLETİŞİME GEÇTİ: UÇAĞI BAŞARILI ŞEKİLDE İNDİRDİ

Görevliler, Kinane-Wells'e uçağı nasıl kontrol edeceği ve güvenli bir iniş için neler yapması gerektiği konusunda rehberlik etti.

Gergin dakikaların ardından Kinane-Wells, Kaliforniya'daki Meadows Field Havaalanı'na başarılı bir acil iniş gerçekleştirdi.

Daily Mail'in aktardığına göre uçak, 3 bin 350 metrelik pistin tamamını aşıp yoldan biraz saptıktan sonra güvenle durabildi.