ABD'de pitbull cinsi köpek polise saldırdı

ABD'de saldırgan köpek ihbarına giden polise, tehlikeli ırklardan olan pitbull cinsi köpek saldırdı. Polis, köpeğin kendisine saldırması üzerine silahını çekmek zorunda kaldı.

Başıboş sokak köpekleri ve tehlikeli ırkların saldırganlığı nedeniyle onlarca insan hayatını kaybetti.

Yüzlerce kişinin de yaralandığı soruna bir türlü çözüm bulunamadı.

Hal böyle olunca çocuklar, sokakta rahat oynayamaz duruma geldi.

Türkiye'de yaşanan bu sorun diğer ülkelerde de zaman zaman meydana geliyor.

İhbara giden polise pitbull saldırdı

Bunun son örneği ABD'de gerçekleşti.

New Jersey’de saldırgan pitbull ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

Köpeğin sahiplerini merkeze götürmek üzere gelen polislere, ihbar edilen pitbull saldırdı.

ABD'de polis üzerine gelen pitbull cinsi köpeği vurdu

Silahına davranıp köpeği vurmak zorunda kaldı

Polis, silahına davranarak pitbull cinsi köpeği vurmak zorunda kaldı.

Monmouth ilçesinde gerçekleşen olayda, vurulan köpeğin hayatta olduğu ve veteriner tedavisine alındığı bildirildi.

Saldırgan pitbull cinsi köpeğin sahipleri gözaltına alındı.