- Haberler
- Dünya Haberleri
- ABD’de plaja çıkan deniz aslanları insanları kovaladı
ABD’de plaja çıkan deniz aslanları insanları kovaladı
California eyaletinin San Diego kentindeki bir plaja gelen 2 deniz aslanının insanları kovaladığı anlar kameralara yansıdı.
- 11.07.2022 - 16:08
ABD’nin California eyaletindeki San Diego kentindeki bir plajda kameralara eşine az rastlanır bir olay yansıdı.
Plajda güneşlenerek denize giren insanlar, bir anda 2 deniz aslanı ile karşı karşıya kaldı.
ABD’de plaja çıkan deniz aslanları insanları kovaladı VİDEO
Plaja çıkıp insanları kovaladılar
İHA'nın haberine göre deniz aslanları da yaşadıkları şaşkınlıkla plakdaki insanları kovalamaya başladı.
O anlar ise kameralara yansıdı.
Sosyal medyada 8 milyon kez izlenen ve 1 milyon beğeni alan görüntüde, plaja gelen 2 deniz aslanının çevredekileri kovaladığı net bir şekilde görülüyor.
İnsanlara zarar vermeyen 2 deniz aslanı daha sonra denize girerek bölgeden uzaklaştı.