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    ABD’de plaja çıkan deniz aslanları insanları kovaladı

    California eyaletinin San Diego kentindeki bir plaja gelen 2 deniz aslanının insanları kovaladığı anlar kameralara yansıdı.
    • 11.07.2022 - 16:08
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    ABD’de plaja çıkan deniz aslanları insanları kovaladı

    ABD’nin California eyaletindeki San Diego kentindeki bir plajda kameralara eşine az rastlanır bir olay yansıdı.

    Plajda güneşlenerek denize giren insanlar, bir anda 2 deniz aslanı ile karşı karşıya kaldı.

    ABD’de plaja çıkan deniz aslanları insanları kovaladı VİDEO

    Plaja çıkıp insanları kovaladılar

    İHA'nın haberine göre deniz aslanları da yaşadıkları şaşkınlıkla plakdaki insanları kovalamaya başladı.

    O anlar ise kameralara yansıdı.

    Sosyal medyada 8 milyon kez izlenen ve 1 milyon beğeni alan görüntüde, plaja gelen 2 deniz aslanının çevredekileri kovaladığı net bir şekilde görülüyor.

    İnsanlara zarar vermeyen 2 deniz aslanı daha sonra denize girerek bölgeden uzaklaştı.

    ABD’de plaja çıkan deniz aslanları insanları kovaladı #1

    ABD’de plaja çıkan deniz aslanları insanları kovaladı #2


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