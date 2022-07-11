California eyaletinin San Diego kentindeki bir plaja gelen 2 deniz aslanının insanları kovaladığı anlar kameralara yansıdı.

ABD’nin California eyaletindeki San Diego kentindeki bir plajda kameralara eşine az rastlanır bir olay yansıdı.

Plajda güneşlenerek denize giren insanlar, bir anda 2 deniz aslanı ile karşı karşıya kaldı.

ABD’de plaja çıkan deniz aslanları insanları kovaladı VİDEO

Plaja çıkıp insanları kovaladılar

İHA'nın haberine göre deniz aslanları da yaşadıkları şaşkınlıkla plakdaki insanları kovalamaya başladı.

O anlar ise kameralara yansıdı.

Sosyal medyada 8 milyon kez izlenen ve 1 milyon beğeni alan görüntüde, plaja gelen 2 deniz aslanının çevredekileri kovaladığı net bir şekilde görülüyor.

İnsanlara zarar vermeyen 2 deniz aslanı daha sonra denize girerek bölgeden uzaklaştı.



