ABD’de polis, arabasında hamburger yiyen genci vurdu

ABD'nin Teksas eyaletinde bir polis, arabasında oturup hamburger yiyen genci kurşun yağmuruna tuttu. Yetkililer, polisin görevden alındığını açıklarken, gencin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yine ABD, yine polis şiddeti…

Teksas'ın San Antonio kentinde polis memuru James Brennand, 17 yaşındaki Erik Cantu'yu bir fast food restoranının otoparkında yemek yediği sırada aracındayken vurdu.

Defalarca sıktı

Polis kamerasına yansıyan o anlarda; 17 yaşındaki gencin aracında yemek yerken polis Brennand'ın kapıyı açtığı, o sırada elinde hamburger olan Cantu'nun panik olduğu ve aracını hareket ettirmeye çalıştığı görülüyor.

Bunun üzerine polis, genci ateş ederek defalarca vuruyor.

ABD'de polis arabasında oturan genci kurşun yağmuruna tuttu VİDEO

Görevden alındı

Olay yine ülke gündemine bomba gibi düşerken polis yetkilisi Alyssa Campos, San Antonio Memuru James Brennand'ın görevden alındığını açıkladı.

Campos, Brennand'ın bir gün önce kendisinden kaçan Cantu'yu arabanın içinde gördüğünü ve konudan alakasız bir tepki verdiğini söyledi.

“Sanırım öncesinde bir şeyler olmuş”

Yetkili, bir yıldan daha az bir süredir görevde olan Brennand'ın araca yaklaştıktan sonra eğitim ve polis prosedürlerini ihlal ettiğini de sözlerine ekledi.

Polis Şefi William McManus ise “O polisin o geceki davranışlarını savunmak için söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Sanırım öncesinde bir şeyler olmuş ancak bu, vurulmayı kesinlikle haklı çıkarmaz.” dedi.

Hastaneye kaldırıldı

Öte yandan vurulan Erik Cantu, hastaneye kaldırıldı.

Polisten kaçan ve ağır saldırı ile suçlanan genç ve saldırgan polis için Bexar İlçe Bölge Savcısı Joe Gonzales, resmi suçlamalarda bulunup bulunmama konusunda herhangi bir karar verilmediğini söyledi.