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    ABD'de polis, motosiklet sürücüsünün üzerine atladı

    ABD'nin Florida eyaletinde polis, motosiklet sürücüsünü tutuklamak için üzerine atladı.
    • İHA
    • 23.10.2020 - 07:43
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    ABD'de polis, motosiklet sürücüsünün üzerine atladı

    ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Delray Beach bölgesinde yüzlerce motosiklet sürücüsünün katıldığı göğüs kanseri ile savaş sürüşüne polis müdahale etti.

    Eyalet polisinin dur ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsü polisten kaçtı.

    MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ÜZERİNE ATLADI

    Polis, kaçan sürücünün önünü araçla keserek durdu. Polis, motosikleti durdurmasının ardından kaçan sürücünün üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi.

    ABD'de polis, motosiklet sürücüsünün üzerine atladı-Video

    GÖRGÜ TANIKLARI: "TEHLİKELİ ARAÇ KULLANDILAR"

    Görgü tanıkları, sürüş sırasında motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uymadığını ve tehlikeli araç kullandığını ifade etti.

    Yaşanan olay sürüşe katılan diğer sürücüleri tarafından anbean kayıt altına alındı.

    ABD de polis, motosiklet sürücüsünün üzerine atladı #1

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