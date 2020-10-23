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- ABD'de polis, motosiklet sürücüsünün üzerine atladı
ABD'de polis, motosiklet sürücüsünün üzerine atladı
ABD'nin Florida eyaletinde polis, motosiklet sürücüsünü tutuklamak için üzerine atladı.
- İHA
- 23.10.2020 - 07:43
ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Delray Beach bölgesinde yüzlerce motosiklet sürücüsünün katıldığı göğüs kanseri ile savaş sürüşüne polis müdahale etti.
Eyalet polisinin dur ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsü polisten kaçtı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ÜZERİNE ATLADI
Polis, kaçan sürücünün önünü araçla keserek durdu. Polis, motosikleti durdurmasının ardından kaçan sürücünün üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi.
ABD'de polis, motosiklet sürücüsünün üzerine atladı-Video
GÖRGÜ TANIKLARI: "TEHLİKELİ ARAÇ KULLANDILAR"
Görgü tanıkları, sürüş sırasında motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uymadığını ve tehlikeli araç kullandığını ifade etti.
Yaşanan olay sürüşe katılan diğer sürücüleri tarafından anbean kayıt altına alındı.