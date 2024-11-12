Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

ABD'de korkunç bir şiddet olayı daha meydana geldi.

Birçok kez ırkçı saldırılarla gündeme gelen ABD polisi, çirkin bir saldırının daha başrolü oldu.

Oklahoma kentinde görev yapan bir polis, yasak yerden U dönüşü yaptığı gerekçesiyle Vietnamlı bir adamı durdurdu.

KARISININ YANINDA DÖVDÜ

Aracından eşiyle birlikte inerek polisle konuşmaya çalışan 71 yaşındaki Vietnam vatandaşı adam, dil farkı nedeniyle polisle iletişime geçmekte zorlandı.

Polis memurunun sert tavırları karşısında sesini yükselten yaşlı adam, bir anda kendini yerde buldu.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Yaşlı adamı bir anda yere iten ve kafasını vurmasına sebep olan polis, yaşlı adamın bilincini kaybettiğini görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

CNN'de yer alan habere göre, yaşlı adamın beyin kanaması geçirdiği ve boynunun kırıldığı ortaya çıktı.

KANSER HASTASIYMIŞ

Şiddete uğrayan 71 yaşındaki adamın, kemik kanseri olduğu ortaya çıktı.

Oklahoma polis departmanı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.