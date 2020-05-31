ABD'de polis şiddetine karşı protestolar büyüyor

Minneapolis'te George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle başlayıp büyüyen olaylar sonucu 16 eyalette 5 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Beyaz Sarayda güvenlik önlemleri artırıldı.

ABD'de Minneapolis şehrinde polis tarafından siyahi George Floyd'un öldürülmesi sonrasında başlayan protestolar, New York’tan Los Angeles’a ülkedeki birçok şehre sıçrayarak büyümeye devam ediyor.

Salı gününden beri ülke genelinde süren Floyd protestolarında, göstericilerle polis karşı karşıya geldi, çatışmalarda polis araçları yakılırken, onlarca kişi gözaltına alındı.

"NEFES ALAMIYORUM"

Protestolarda göstericiler "siyahların hayatı değerlidir", "beni vurma" ve "nefes alamıyorum" şeklinde sloganları atarken, polis şiddetini kınayan pankartlar taşıdılar.

25 ŞEHİRDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cumartesi akşamı ülkedeki en az 8 eyalette, destek için Ulusal Muhafız birliklerinin göreve çağrıldığı belirtilirken 16 eyaletteki 25 şehirde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

BEYAZ SARAY'DA GÜVENLİK ARTIRILDI

Beyaz Saray önünde öğleden sonra başlayıp akşam saatlerinde de devam eden olaylarda, polisle yüzlerce gösterici arasındaki gergin anlar yaşandı.

Kentte Ulusal Muhafızların göreve çağrılırken, söz konusu muhafızların Beyaz Saray çevresinde konuşlanarak polisin yanında geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Bazı göstericiler çevrede bulunan çöp tenekelerini yakarken, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Gece geç saatlere kadar devam eden olaylarda bazı göstericilerin hafif yaralandığı bildirildi.

NEW YORK'TA GÖSTERİCİLER POLİSLE ÇATIŞTI

New York’ta akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısına kadar devam eden gösterilerde de polis ile protestocular arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda polisin kalabalığa copla müdahale ettiği gözlenirken, bir polis aracının da bariyerlerin önünde duran göstericilerin üzerine sürülmesi sonucu bazı kişilerin yaralandığı görüldü.

Manhattan Union Meydanı civarındaki gösterilerde protestocular bazı polis araçlarının camlarını kırdı, sprey boya ile araçların üzerine sloganlar yazdı.

PHİLADELPHIA'DA 14 GÖZALTI

Philadelphia’da şehir merkezinde gün içinde yaklaşık 3 bin kişi ile barışçıl bir şekilde başlayan gösterilerin daha sonra şiddete dönüşmesi sonucu en az 4 polis aracı yakıldı, 13 polis yaralandı.

Polis sözcüsünden yapılan açıklamada, gösterilerde en az 14 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Los Angeles’ta yapılan gösterilerde de “Siyahilerin hayatı değerlidir” şeklinde slogan atan protestocuları polis cop ve plastik mermi kullanarak dağıttı. Polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda bazı polis araçlarının yakıldığı bildirildi.

Florida’nın Tallahassee kentinde de bir sürücünün kamyonetini yolu kapatan göstericilerin üzerine sürmesi sonucu bazı protestocuların yaralandığı belirtildi.