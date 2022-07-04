ABD'de polisin 60'tan fazla kurşunla öldürdüğü siyahi gencin vurulma anları yayınlandı

Ohio eyaletinde, polisin 25 yaşındaki siyahi gencin polis tarafından 60'tan fazla kurşunla vurularak öldürüldüğü görüntüler yayınlandı.

ABD'de bir siyahi daha polis kurşunlarının hedefi oldu.

Ohio eyaletine bağlı Akron şehrinde polis, 25 yaşındaki Jayland Walker'ı 60'tan fazla kurşunla vurarak öldürdü.

60'tan fazla kurşun yarası tespit edildi

Walker'ın öldürüldüğü anlara ilişkin ortaya çıkan görüntülerde, en az 5 polis, arabasını bırakıp kaçan siyahi gence şarjörleri boşalıncaya kadar ateş ediyor.

Akron Polis Şefi Stephen Mylett, Walker'a polislerin kaç mermi sıktığını bilmediğini, adli tıp muayenesi sonucu gencin vücudunda 60'tan fazla kurşun yarasına rastlandığını söyledi.

ABD'de polisin 60'tan fazla kurşunla öldürdüğü siyahi gencin vurulma anları VİDEO



Polis şefi: "İzlenmesi zor ve şok edici"

Mylett, Walker'ı görüntüleri, "izlenmesi zor ve şoke edici" olarak nitelendirirken, delillerin Walker'ın trafik takibi sırasında aracının içinden silah kullandığı yönünde olduğunu açıkladı.

"Bir polis, silahından çıkan her kurşunun hesabını verebilmeli"

Polis şefi, "Bir polis memuru, olarak hayatındaki en kritik kararı vererek birine ateş ettiğinde, silahının namlusundan çıkan her kurşunun hesabını vermeye hazır olmalıdır." dedi.

Peşinden koşan polislere ateş açtığı iddia edildi

Öte yandan Walker'ın aracında özel eşyalarının yanında bir silahın görüntüsünü de yayınlayan polis, siyahi gencin aracındayken ekiplere ateş ettiğini iddia etti.

Polislerin vücut kamerasından derlenen videoda, ekiplerin takip ettiği Walker'ın, bir süre sonra aracını sağa çektiği ve koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Vurulduğu anda peşinden koşan polislere sırtı dönük olan siyahi gencin, karşı ateş açtığına dair kanıta rastlanmadı.

Walker'ın öldürülmesi

Akron Polis Departmanı'na göre, 27 Haziran'da Jayland Walker, polis tarafından trafik ihlali nedeniyle durdurulmuş, kovalamaca esnasında polislerin silahından çıkan 90'dan fazla kurşundan en az 60'ının siyahı gence isabet ederek ölümüne sebep olmuştu.

Ailenin avukatı Bobby DiCello, Walker'ın vücuduna, yüzü dahil 60 kurşunun isabet ettiğini, buna rağmen hastaneye kaldırıldığında ellerinin arkadan kelepçelenmiş olduğunu kaydetmişti.

"Bağımsızlık Günü kutlama zamanı değil"

Akron Belediye Başkanı Dan Horrigan açıklamasında, "Bağımsızlık Günü bir kutlama, arkadaşlar ve aile ile bir araya gelme zamanıdır. Ne yazık ki, şehir liderliğindeki bir kutlamanın zamanı olmadığını güçlü bir şekilde hissediyorum." ifadesine yer vermişti.

Siyahi gencin vurulması kentte büyük tepkilere neden olmuş, düzenlenen protestolar sonrasında olaya karışan polisler idari izine ayrılmak zorunda kalmıştı.