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    ABD'de polisin, araç içindeki siyahi genci öldürmesi ortalığı karıştırdı

    ABD'de polisin, araç içindeki siyahi genci öldürmesi ortalığı karıştırdı

    Bir siyahi daha polis kurşunlarının hedefi oldu. Ölüm haberinin ardından göstericilerle polis karşı karşıya geldi.
    • REUTERS
    • 12.04.2021 - 10:18
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 13:38
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    ABD'de polis, yine bir siyahiyi vurup ölümüne yol açtı.

    Minnesota eyaletine bağlı Brooklyn Center şehrinde polis, trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle durdurduğu aracın siyahi şoförüne ateş etti.

    ARACIN İÇİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

    Olay, geçen yıl mayıs ayında George Floyd isimli siyah şahsın polis tarafından boğazına basılarak öldürüldüğü Minneapolis'ten yalnızca 16 kilometre mesafede gerçekleşti.

    Aracın içinde hayatını kaybeden kişinin adı, hem yakınlarınca hem de Minnesota Valisi Tim Walz tarafından 20 yaşındaki Daunte Wright olarak açıklandı.

    ABD'de polisin, araç içindeki siyahi genci öldürmesi ortalığı karıştırdı ViDEO

    ABD de polisin, araç içindeki siyahi genci öldürmesi ortalığı karıştırdı #1

    ABD'DE ORTALIK KARIŞTI

    Floyd'un öldürülmesi ABD çapında geniş çaplı protesto gösterilerine ve yağma olaylarına yol açmıştı.

    Son ölüm haberinin ardından yüzlerce kişi, gece saatlerinde polis merkezi önünde toplanırken, polis göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

    Göstericiler, etrafını sardıkları polis aracının üzerine çıkarak araçlara zarar verdi. Bazı bölgelerden yağma görüntüleri geldi. Dükkanlara girenler, aldıkları ürünlerle uzaklaştı.

    ABD de polisin, araç içindeki siyahi genci öldürmesi ortalığı karıştırdı #2

    POLİSE TEPKİ GÖSTERİLERİ

    Öte yandan, kentte geçen yıl Floyd'ü öldüren ve polisin yargılaması da üçüncü haftasına girdi.

    Siyahileri hedef alan polis şiddetine karşı kentte düzenli olarak protesto gösterileri devam ediyor.

    ABD de polisin, araç içindeki siyahi genci öldürmesi ortalığı karıştırdı #3
    Daunte Wright

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    ABD de polisin, araç içindeki siyahi genci öldürmesi ortalığı karıştırdı #6

    ABD de polisin, araç içindeki siyahi genci öldürmesi ortalığı karıştırdı #7

    ABD de polisin, araç içindeki siyahi genci öldürmesi ortalığı karıştırdı #8

    ABD de polisin, araç içindeki siyahi genci öldürmesi ortalığı karıştırdı #9

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