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    ABD'de polislerin kullanması için geliştirilen yeni yakalama silahı

    İçerisinden mermi yerine ipler çıkan silahın görüntüsü sosyal medyada yayılırken, polis şiddetinin önüne geçilebileceği aktarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2020 - 14:35
    • Güncelleme : 06.12.2020 - 16:08
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    ABD'de polislerin kullanması için geliştirilen yeni yakalama silahı

    ABD’de polis şiddeti dünyanın gündeminden bir türlü düşmüyor…

    Özellikle siyahi George Floyd’un bir polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar ve sonrasında yaşanan kargaşalar şiddeti daha büyüttü.

    ACIMASIZ AMERİKAN POLİSİ

    Amerikan polisi acımasızca eylemcileri engellemeye çalıştı, çoğunu darbederek etkisiz hale getirdi.

    Binlerce kişi gözaltına alınırken, sadece Floyd’un ölümüyle de bitmedi… O protestolarda yine hayatını kaybeden onlarca kişi oldu.

    ABD'de polislerin kullanması için geliştirilen yeni yakalama silahı İZLE

    YENİ SİLAH

    Tüm bu yaşananlar, ABD’li güvenlik güçlerini yeni bir silaha yönlendirdi.

    Yine tabancının kullanıldığı silahtan bu kez mermi değil, şüphelileri saran ipler çıkıyor.

    Polis, kaçma ihtimali de göz önünde bulundurularak hazırlanan silahla onların adeta elini, kolunu bağlıyor.

    ABD de polislerin kullanması için geliştirilen yeni yakalama silahı #1

    ABD de polislerin kullanması için geliştirilen yeni yakalama silahı #2

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