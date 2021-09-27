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    ABD'de pozitif çıkan test sonuçları, sunuculara stüdyoyu terk ettirdi

    ABD'de bir televizyon programında iki kadın sunucunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Sunucular canlı yayından çıkarak stüdyoyu apar topar terketti.
    • DHA
    • 27.09.2021 - 09:02
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    ABD'de pozitif çıkan test sonuçları, sunuculara stüdyoyu terk ettirdi

    ABD’de Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in konuk olacağı 'The View' programda sıra dışı anlar yaşandı.

    Programın iki sunucusu, canlı yayındayken koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu öğrendi.

    SUNUCULARIN STÜDYODAN AYRILMASI İSTENDİ

    Harris'in anons edilmesine kısa bir süre kala program ekibinden uyarı alan sunuculardan, stüdyodan ayrılmaları istendi.

    PROGRAM, KONUK TARAFINDAN DEVAM ETTİRİLDİ

    Sunucular apar topar stüdyoyu terk ederken, program konuklar arasında yer alan ünlü Hollywood yıldızı Bette Midler tarafından devam ettirildi.

    ABD de pozitif çıkan test sonuçları, sunuculara stüdyoyu terk ettirdi #1

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