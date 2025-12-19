ABD'de profesör cinayeti ve üniversite saldırısı şüphelisi ölü bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Silahlı şiddetinin yaygın olduğu ABD'de yakın aralıkla Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) profesörü Nuno Loureiro öldürülmüş ve Brown Üniversitesi'ne silahlı saldırı düzenlenmişti.

Polis yetkilileri tarafından, 13 Aralık'ta Brown Üniversitesi'nde gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

KİRALADIĞI DEPODA ÖLÜ BULUNDU

Yetkililer, üniversitedeki saldırının şüphelisi 48 yaşındaki Portekiz vatandaşı Claudio Neves Valente'nin, New Hampshire'da kiraladığı bir depoda ölü bulunduğunu belirtti.

Valente'nin kendini öldürdüğü bilgisini paylaşan yetkililer, şüphelinin Brown Üniversitesinde 2000-2001 arasında fizik alanında lisansüstü eğitim gördüğünü aktardı.

PROFESÖR CİNAYETİNİN DE ŞÜPHELİSİ

Yetkililer Valente'nin ayrıca, 15 Aralık'ta yaşamını yitiren MIT profesörü Nuno Loureiro'nun uğradığı silahlı saldırının da şüphelisi olduğunu, Valente ve Loureiro'nun Portekiz'deki bir üniversitede 1995'te aynı akademik programda yer aldığını kaydetti.

FBI, daha önce yaptığı açıklamada, iki olay arasında bilinen bir bağlantı bulunmadığını ifade etmişti.

KAMPÜSTEKİ SİLAHLI SALDIRI

ABD'deki Brown Üniversitesi'nde silahlı bir saldırgan nedeniyle 13 Aralık'ta yerel saatle akşam saatlerinde kampüste, "aktif silahlı saldırgan" alarmı verilmişti.

Providence Belediye Başkanı Brett Smiley, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Yetkililer, silahlı saldırıyla ilgili şüphelinin arandığını bildirmişti.

MIT profesörü Nuno Loureiro ise 15 Aralık gecesi Massachusetts'in Brookline ilçesindeki evinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.