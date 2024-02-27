ABD'de profesör, tıp fakültesine 1 milyar dolar bağış yaptı: Öğrenciler ücretsiz okuyacak ABD'nin New York kentindeki Albert Einstein Tıp Fakültesi'nde görevli bir profesör, fakülteye 1 milyar dolarlık rekor bir bağışta bulundu. Doktorun bağışı sonrası ücretsiz okuyacaklarını duyan öğrenciler sevinç çığlıkları attı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

ABD'de eğitim alanında benzerine az rastlanan bir bağış hikayesi yaşandı.

New York kentinde bulunan Albert Einstein Tıp Fakültesi'nde ögrev yapan bir doktor, çalıştığı okula 1 milyar dolar gibi astronomik bir bağışta bulundu.



Emeritüs Profesör Dr. Ruth Gottesman, açıklaması sonrası öğrencileri sevince boğdu.

Öğrenciler ücretsiz okuyacak

Profesör sosyal medyada paylaştığı videoda, "Bu yılın Ağustos ayından itibaren Albert Einstein Tıp Fakültesi'nin ücretsiz olacağını sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Profesörün bağışladığı 1 milyar dolar, güncel olarak 31 milyar Türk lirası değerinde.

Dünyada bir okula yapılan en büyük bağışlardan

Bağış, dünyada herhangi bir okula yapılan en büyük bağışlardan biri olarak kayıtlara geçti.

93 yaşındaki profesör, 2 yıl önce vefat eden eşinden büyük bir miras kaldığını ve bununla öğrencilere yardım etmek istediğini belirtti.

Eşinin vasiyetini yerine getirdi

Gottesman'ın eşi, 2022'de 96 yaşında öldüğünde, ona "doğru olduğunu düşündüğün her şeyi yap" vasiyetinde bulunduğu, oldukça büyük bir hisse senedi portföyü bırakmıştı.

56 yıldır tıp fakültesinde görevli

Tıp fakültesinde 56 yıl önce çalışmaya başlayan pediatri uzmanı Dr. Gottesman'ın bağışı sayesinde Albert Einstein Tıp Fakültesinde öğrencilerin ödediği yıllık 59 bin dolarlık harç ücreti sıfırlandı.

Gottesman, Einstein'da öğretmenlik yaparken, öğrenme güçlüğü olan çocuklar için yeni teşhis yöntemleri ve tedaviler geliştirdi, ayrıca yetişkinlere yönelik bir okuryazarlık programı da yürüttü.

Emeritus Profesörlük ünvanı

Emeritus Profesörlük unvanı, emeklilik yaşına gelmiş ancak bilgisi, birikimi, uluslararası saygınlığı ve ilişkileriyle daha çok uzun yıllar hem akademisyen, hem de öğrencilere yol göstermesi bir kazanım olacak hocalara verilen bir statüdür.

Böylelikle, kıdemli bir profesörün ders yükü ile kısıtlanmaksızın, akademik yaşamlarını üniversitede sürdürmeleri, genç akademisyenler ve öğrencilerle daima birlikte olmaları, ofislerini muhafaza etmeleri, birikimleriyle üniversitenin gelişimine ışık tutmayı sürdürmeleri hedeflenmiştir.