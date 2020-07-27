ABD'nin Los Angeles kentinde ırkçılık karşıtı protestolar sırasında bir eylemci, saldırdığı polisi yere yıkınca polislerin müdahalesi sert oldu.

ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı eylemler haftalardır birçok şehirde devam ediyor.

California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde yüzlerce kişi ülkede artan ırkçılığı ve polis şiddeti protesto etmek amacı ile bir araya geldi. Belediye binası önünde barışçıl şekilde başlayan eylemler kısa süre sonra şiddet olaylarına dönüştü.

KADIN EYLEMCİYİ İTEN POLİS, BAŞKA BİR EYLEMCİDEN DAYAK YEDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polisin kadın eylemciyi itmesi ile arkadan gelen diğer bir eylemcinin polise saldırdığı ve yere yıktığı görülüyor. Saldırının ardından polis ve göstericiler arasında arbede çıkarken, çok sayıda gösterici gözaltına aldı.

ABD’de protestocu, polisi yere yıkınca ortalık karıştı