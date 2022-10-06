ABD'de sakallarını kesmemeye yemin eden kadın

California'da yaşayan LaRae Perkins isimli kadın, sakallarını kesmeme kararı alırken uzun süredir sakallarıyla yaşıyor. Kadının son hali ise görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin California kentinde müşteri hizmetleri temsilcisi olarak çalışan 40 yaşındaki LaRae Perkins adlı kadın, görenleri hayrete düşürdü.

LaRae Perkins, Polistik Over Sendromu sendromu yaşamasının ardından tüyleriyle barışık kaldı ve özellikle sakallarını kesmeme konusunda yemin etti.

"Cinsiyet ne"

LaRae Perkins'i ilk defa görenlerin büyük şaşkınlık yaşadıkları ve Perkins'in, erkek mi yoksa kadın mı olduğunu anlayamadıkları öğrenildi.

LaRae Perkins, kendisine en sık gelen sorununun "Cinsiyet ne?" sorusu olduğunu ifade etti.

İlk kez görenler şaşırıyor

Uzun zamandan bu yana sakallarını kesmeyen LaRae Perkins'in son hali de ilk kez görenler açısından büyük bir şaşkınlık yaratıyor.