ABD'de salıncak eyaletlerde seçim yarışı: Kamala Harris ve Donald Trump eşit oyda

AA

Merakla beklenen ABD başkanlık seçimleri yarın gerçekleştirilecek.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat aday Kamala Harris'in yarıştığı seçim için heyecan dorukta.

Bu çekişmeli yarış, "salıncak eyalet" olarak adlandırılan 7 eyaletin seçim sonuçlarına bağlı olarak şekilleniyor.

50 eyaletin bulunduğu ABD'de bunların 43’ünü her seçimde neredeyse aynı parti, belirgin bir farkla kazanıyor.

SEÇİMİN KADERİNİ BELİRLEYEN EYALETLER

Seçimde küçük oy farkıyla partiler arasında el değiştirebildikleri için "salıncak" olarak adlandırılan 7 kritik eyalet, ABD başkanlık seçimlerinin aritmetiğini belirleme özelliğine sahip.

Başka bir deyişle, ABD'de başkanın kim olacağını 337 milyonu aşkın nüfusun yalnızca yüzde 18'ine ev sahipliği yapan eyaletler karar vermiş oluyor.

EN FAZLA OY ALAN DEĞİL, DELEGESİ OLAN KAZANIYOR

2024 başkanlık seçimlerinde herkesin gözü Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin eyaletlerinde. 270 delegeye ulaşan adayın başkanlığı kazandığı ABD'de, salıncak eyaletlerin toplam 93 delegesi bulunuyor.

Pensilvanya nüfusu itibarı ile en çok delegeye sahip salıncak eyalet. 19 Seçiciler Kurulu delegesi ile rekabete sahne oluyor. 2020 seçimlerinde Joe Biden, eyaleti bir puanın biraz üzerinde farkla alarak başkan seçilmişti. 16 delegeye sahip olan Georgia da Cumhuriyetçi eğilimli bir eyalet olmasına rağmen 2020 seçimlerinde Biden’ı seçti. Nevada ise salıncak eyaletler arasında 6 sandalye ile en az delegeye sahip.

ABD’de, en fazla oyu alanın değil, en fazla delegeye ulaşan adayın başkan olmasını sağlayan Seçiciler Kurulu (Electoral College) yöntemi işliyor. Buna göre her eyaletin belli bir delege sayısı var. O eyaletteki oyların çoğunluğunu alan parti, delegelerin tamamına sahip oluyor. Ülke genelindeki 538 delegenin salt çoğunluğu olan 270’e ulaşan aday, başkanlık seçimini de kazanmış oluyor.

KIYASIYA REKABET SÜRÜYOR

ABD Başkanı Joe Biden, temmuz ayı sonunda seçimlerden çekilme ve Kamala Harris’i destekleme kararı aldığından beri adaylar salıncak eyaletlere yoğunlaştı.

Başkan adayları Harris ve eski ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyasının son döneminde neredeyse yalnız bu eyaletlerde kampanya çalışmalarına ağırlık verdi. Tek bir oyun bile büyük önem taşıdığı bu eyaletlerde başkan adayları her şehirde, her bölgede ve her mahallede seçim çalışması yürütüyor.

ABD genelindeki anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) adlı haber platformunda yer alan son ulusal anket ortalamalarına göre Trump, ülke genelinde 0.3 puanla önde.

Salıncak eyaletlerde demokrat aday Harris, Michigan ve Wisconsin'de, cumhuriyetçi aday Trump ise Pensilvanya, North Carolina, Georgia, Arizona ve Nevada'da az farkla üstün görünüyor.

HARRIS'İN ÖNDE OLDUĞUNU KABUL ETMEDİ

Kamala Harris'in bazı önemli eyaletlerde önde gittiğine ilişkin anketleri gören Trump, bu sonuçları kabul etmediğini açıkladı.

Trump, seçimin kaderini belirleyecek salıncak eyaletlerin hepsinde galibin seçim gecesi belli olacağını söyledi.

Trump, "Sanırım kaybedebilirsiniz. Yani, böyle şeyler olur değil mi?" diye konuştu.